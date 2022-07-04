Украина

Начнут протестовать и покидать войска – военный эксперт Анатолий Кравчук об угрозе со стороны Беларуси

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 июля 2022, 20:00
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