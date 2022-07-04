Начнут протестовать и покидать войска – военный эксперт Анатолий Кравчук об угрозе со стороны Беларуси

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддерживает Россию в войне против Украины.

Военный эксперт Анатолий Кравчук объяснил, действительно ли есть угроза со стороны Беларуси.

Об участии Беларуси в войне в Украине

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на Дне Независимости Беларуси заявил, что Минск вместе с Москвой участвует в “спецоперации” в Украине. Он сказал, что такое решение было принято в первый день российской агрессии.

Сейчас также смотрят

Анатоли Кравчук говорит, что нельзя прислушиваться к тому, что говорит Лукашенко, ведь “он просто марионетка Путина”.

— С одной стороны — это единственная Республика, которая напрямую поддерживает Путина. Но там нет самого главного — вступления Вооружённых сил в открытое противостояние, — подчеркнул Кравчук.

По словам эксперта то, что в Беларуси продлили учения и раздают повестки, может ничего не значить. Также он добавил, что более 90% населения страны против вступления в войну. Это может значить, что, если начнется война, люди начнут протестовать и покидать войска.

— На сегодня нет объективных признаков вступления Беларуси в войну. Есть много заявлений и “звоночков”, которые расцениваются со стороны разведки как попытки создать условия для того, чтобы мы максимально в это поверили. Чтобы мы не перебросили группировки войск на восток, — говорит эксперт.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о том, когда и как закончится война, а также почему РФ начала массово обстреливать дома украинцев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!