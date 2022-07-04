Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю РБК-Україна, коли та за яких умов закінчиться війна в Україні.

Кирило Буданов — 36-річний генерал-майор, який вирізняється відкритістю до медіа, гостротою формулювань в бік Росії та тамтешньої диктатури. Він керує воєнною розвідкою. До початку повномасштабного вторгнення був одним з небагатьох, хто попереджав про майбутні кроки Росії.

Буданов про звільнення Зміїного та зміну тактики РФ

Українські військові звільнили острів Зміїний. Кирило Буданов вважає, що поки це “фінал”, адже нашим військовим вдається контролювати ситуацію. Деокупація острова наближає вирішення продовольчої кризи та робить на крок ближчим експорт зерна через Чорне море.

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Водночас Кирило Буданов вважає, що теракт в Одесі не пов’язаний з помстою за Зміїний. А про інтенсивність обстрілів заявив:

Змінився керівник, як вони кажуть, “спеціальної воєнної операції” в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами. Він робить те, що вміє.

Зміна командувача принесла активне застосування дальньої бомбардувальної авіації. Але це здебільшого старі радянські ракети. Вони були призначені для завдавання ядерних ударів, проте росіяни стріляють звичайними боєголовками.

Російські військові все одно не мають точності, якої хочуть, незважаючи на характеристики ракет з точністю плюс-мінус кілометр.

Крім того, Росія чітко розуміє, куди влучають ракети — удари по цивільному населенню є метою дій РФ, яку вони навіть не виправдовують офіційно. Кирило Буданов переконаний: допоки світ не вирішить питання агресії Росії, Україна буде не останньою державою, до якої прийшли озброєні росіяни.

На цьому етапі існування Росія — це просто монстр з ядерною дубинкою, який загрожує не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу.

Про кількість ракет, які ще має Росія, Кирило Буданов говорити відмовився. Утім, зауважив, що ракетна загроза зберігається.

Чи натисне Путін “червону кнопку”

Вигадувати “так” чи “ні” — справа марна, вважає головний розвідник України. Теоретично це може статися, але чи використає Путін ядерну зброю найближчим часом? Ні.

Росія усвідомлює, що у випадку використання ядерної зброї це тільки пришвидшить розпад РФ.

Окупована Запорізька АЕС є ще одним важелем ядерного шантажу. Не лише України, а й усього світу. Те, що відбувається зараз на станції, може спричинити катастрофу в будь-який момент.

Плани Росії — це повне знищення України, абсолютне.

Інсинуації про шматки українських територій, які хоче Росія, обговорюватися не будуть. Ми не торгуємо своїми територіями.

Настрої росіян

Росія не перший місяць проводить приховану мобілізацію. Однією з причин є те, що загальну вона не “потягне”. Бо тоді людям буде потрібно пояснити, навіщо мобілізація, адже все “йде за планом”.

Протестних настроїв, каже Буданов, очікувати не варто. Ані санкції, ані втрати від війни їх не цікавлять. Над людьми проводилась довга пропагандистська робота, тож вони все знають і підтримують дії Путіна.

Відкрийте їхні пабліки, просто коментарі почитайте, що вони там пишуть. Це ж не пише Путін або Патрушев, ні.

Щодо політичної та економічної еліти Росії, вона вичікуватиме момент правильної зміни очільника Кремля, але самотужки не створюватиме його. Адже так звана еліта Росії сильно постраждала від західних санкцій.

Чи можливий напад з Білорусі

Кирило Буданов каже, що кількість росіян на території Білорусі біля наших кордонів є мізерною. Те, що зараз робить білоруська армія, — планові заходи.

На цьому етапі загрози від білоруської армії для України не існує.

Якщо вона з’явиться, українці про це знатимуть.

Коли закінчиться війна в Україні

Серпень має показати кроки з українського боку. Ближче до зими темпи росіян сповільняться. Зараз вони наступають на двох ділянках, бо втратили засоби для широкомасштабного наступу.

Українським військовим також важко контролювати ситуацію. Ми залежимо від зброї, і тому не завжди можемо проводити контрнаступ. Операція буде продовжуватись до повного звільнення українських територій.

На перші перемоги та перелам війни слід очікувати у серпні. Активні бойові дії, за планом, припиняться наприкінці року.

Кінцем операції є вихід до державних кордонів України 1991 року, наголосив Буданов. На його думку, це може статися вже наступного року.

Фото: ГУР МОУ

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