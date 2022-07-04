Україна

Буданов назвав причину, чому РФ почала масово гатити по будинках, і спрогнозував, коли закінчиться війна

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 04 Липня 2022, 15:00
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