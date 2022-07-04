Буданов назвал причину, почему РФ начала массово стрелять по домам, и спрогнозировал, когда закончится война

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина о том, когда и при каких условиях закончится война в Украине.

Кирилл Буданов — 36-летний генерал-майор, отличающийся открытостью к медиа, остротой формулировок в сторону России и ее диктатуры. Он руководит военной разведкой. До начала полномасштабного вторжения был одним из немногих, кто предупреждал о предстоящих шагах России.

Буданов об освобождении Змеиного и изменении тактики РФ

Украинские военные освободили остров Змеиный. Кирилл Буданов считает, что пока это “финал”, ведь нашим военным удается контролировать ситуацию. Деоккупация острова приближает разрешение продовольственного кризиса и делает на шаг ближе экспорт зерна через Черное море.

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В то же время Кирилл Буданов считает, что теракт в Сергеевке Одесской области не связан с местью за Змеиный. А об интенсивности обстрелов заявил:

Изменился руководитель, как они говорят, “специальной военной операции” в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами. Он делает то, что умеет.

Смена командующего принесла активное применение дальней бомбардировочной авиации. Но это, по большей части, старые советские ракеты. Они были предназначены для нанесения ядерных ударов, однако россияне стреляют обычными боеголовками.

Российские военные все равно не обладают точностью, которой хотят, несмотря на характеристики ракет с точностью плюс-минус километр.

Россия четко понимает, куда попадут ракеты — удары по гражданскому населению являются целью РФ, которую даже на официальном уровне не оправдывают. Кирилл Буданов уверен, что пока мир не решит вопрос агрессии России, Украина будет не последней страной, в которую пришли вооруженные русские.

На данном этапе существования Россия — это просто монстр с ядерной дубинкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

О количестве ракет, которые еще есть у России, Кирилл Буданов говорить отказался. Но отметил, что ракетная угроза сохраняется.

Нажмет ли Путин “красную кнопку”

Размышлять “да” или “нет” — дело бесполезное. Теоретически, это возможный исход, но использует ли Путин такое оружие в ближайшее время? Нет.

Россия осознает, что использование ядерного оружия только ускорит распад РФ.

Оккупированная Запорожская АЭС является еще одним рычагом ядерного шантажа. Не только Украины, но и всего мира. То, что происходит сейчас на станции, может повлечь за собой катастрофу в любой момент.

Планы России — это полное уничтожение Украины, абсолютное.

Инсинуации о кусках украинских территорий, которые интересуют Россию, обсуждаться не будут. Мы не торгуем своими территориями.

Настроения россиян

Россия не первый месяц проводит скрытую мобилизацию. Одной из причин таких действий является то, что общую мобилизацию РФ не “потянет”. Потому что тогда людям потребуется объяснить, зачем нужна мобилизация, если все “идет по плану”.

Протестных настроений, говорит Буданов, ждать не стоит. Ни санкции, ни потери от войны их не интересуют. Над людьми проводилась долгая пропагандистская работа. Они обо всем знают и поддерживают действия Путина.

Откройте их паблики, комментарии почитайте, что они там пишут. Это же не пишет Путин или Патрушев, нет.

Что касается политической и экономической элиты России, она будет выжидать момент смены главы Кремля, но не будет создавать его. Поскольку от западных санкций российская элита сильно пострадала.

Будет ли нападение со стороны Беларуси

Кирилл Буданов говорит, что количество россиян на территории Беларуси возле наших границ мизерное. То, что сейчас делает белорусская армия, — плановые мероприятия.

На данном этапе угрозы от белорусской армии для Украины не существует.

Если она появится, украинцам дадут знать.

Когда закончится война в Украине

Август будет показательным в контексте конкретных шагов украинской стороны. Ближе к зиме темпы россиян замедлятся. Сейчас они наступают на двух участках, потому что потеряли средства для широкомасштабного наступления.

Украинским военным также тяжело контролировать ситуацию. Мы зависим от оружия, и потому не всегда можем проводить контрнаступление. Операция будет продолжаться до полного освобождения украинских территорий.

Первые победы и перелом войны следует ожидать в августе. Активные боевые действия по плану прекратятся в конце года.

Концом операции является выход к государственным границам Украины в 1991 года, подчеркнул Буданов. По его мнению, это может произойти уже в следующем году.

Фото: ГУР МОУ

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