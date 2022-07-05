Неспокойные ночь и утро: взрывы в Николаеве, Шостке и Днепропетровской области

К сожалению, мы давно уже забыли, что такое спокойное утро. Украинцев вместо птичьего пения будят сирены и взрывы. Сегодня, 5 июля, российские военные снова обстреляли города Украины.

Взрывы в Николаевской области

Враг обстреливает Николаев чуть ли не ежедневно. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах области за 4 и 5 июля.

По его словам, утром, 5 июля, оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву. На месте прилетов работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Пока информация уточняется.

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Вечером, 4 июля, под обстрел попало село Лиманы. Разрушен жилой дом. Рядом с селом от обстрелов загорелись поля с урожаем.

Кроме того, 4 июля российские военные обстреляли Широковскую общину. Разрушен жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

А утром 5 июля оккупанты обстреляли Ингульскую, Березнеговатскую и Баштанскую общины.

Взрывы в Шостке Сумской области

Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что утром 5 июля российские военные обстреляли общину двумя ракетами. Спасателям удалось локализовать пожар. Информация о возможных жертвах уточняется.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что утром российские военные выпустили по области семь ракет.

Шесть ракет украинские силы ПВО сбили над Днепром и Синельниковским районом. Однако в Днепре из-за обломков сбитой ракеты произошло загорание, спасатели смогли потушить огонь.

Одна ракета попала в частный сектор в городе Покров. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. По предварительной информации, пострадавших нет.

Украину обстреливают российские военные, но недавние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заставляют украинцев бояться наступления еще одной страны. Ранее военный эксперт Анатолий Кравчук рассказал, нападет ли Беларусь на Украину.

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