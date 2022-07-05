Оккупанты снова осуществили массовые обстрелы Славянска: рассказываем, что известно

Враг продолжает ежедневно обстреливать Украину. Сегодня утром, 5 июля, подверглись обстрелам Шостка, Николаев и Днепропетровская область. Сейчас стало известно о массированном обстреле Славянска Донецкой области.

Мэр города Вадим Лях сообщил о массированном обстреле города, в том числе центральной и северной части.

Позже стало известно, что из-за обстрелов города возникли сильные пожары, загорелся рынок.

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— Результаты обстрела: горит центральный рынок. “Прилеты” по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту. По предварительной информации, есть один погибший и семь раненых, — говорится в сообщении городского головы.

Накануне в ходе телемарафона Єдині новини Вади Лях призвал жителей эвакуироваться из города, ведь обстрелы могут усиливаться.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Но украинские военные обязательно отомстят за все зло, что причинили нам оккупанты. В этом им поможет HIMARS. Ранее мы рассказывали о характеристиках HIMARS и как ВСУ уже используют это оружие.

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