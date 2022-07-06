Уничтожили один из символов борьбы Харькова за независимость — история школы на улице Шевченко

В ночь на 6 июля враг ударил из российского Белгорода по Харькову Искандерами. Раздалось несколько мощных взрывов, харьковчане сообщают о пожарах в городе.

Российская армия продолжает уничтожать учебные заведения. Накануне двумя ракетами ударили по Харьковскому профессиональному училищу, за день до этого Искандером разбили одну из лучших школ города.

Всего в области за время полномасштабного вторжения россияне обстреляли из авиации, ракетами и артиллерией 191 школу, 16 — разрушили полностью, еще 165 школ находятся под временной оккупацией. С конца февраля только в Харьковской области российские военные убили не менее 46 детей и пятерых учителей.

Сейчас также смотрят

Школа на улице Шевченко в Харькове была на страницах мировых медиа и может стать одним из символов борьбы Харькова за независимость Украины. Именно из этой школы в начале полномасштабной войны украинские защитники выбили российских диверсантов. А в начале июня на ее руинах одиннадцатиклассники станцевали выпускной вальс.

Через четыре месяца школьные заведения стали целями для бомб и ракет. Во время последнего “прилета” оккупанты уничтожили одну из лучших школ Харькова. Горожане в шоке и не знают, где теперь им учить своих детей.

В Харьковской ОВА говорят: вероятность того, что 1 сентября дети сядут за парты — очень низкая. В области — ожесточенные бои, а областной центр расположен всего в 30 км от границы с Россией. По данным горсовета, из Харькова уехало 80% детей. А по всей области не хватает половины учеников.

Чем дальше от границы, тем безопаснее, но заработают ли школы офлайн, зависит от ситуации на фронте и наличия бомбоубежищ.

Украинские военные обязательно отомстят оккупантам за каждое разрушение и унесенную жизнь. В этом им посодействуют HIMARS. Ранее мы рассказывали о характеристиках HIMARS и как ВСУ уже использует ее.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!