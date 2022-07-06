Обстріли Харкова та області: за тиждень — 30 смертей серед мирного населення

Росія щодня нищить українські міста, вбиває своїми ракетами український цвіт нації, калічить юність України. Найбільше дістається прифронтовим містам, серед них — Харків, або, як вважають самі росіяни, “колиска російської культури”. Попри такі фантазії, у Харкові та області щодня гинуть та страждають українські люди: лише за останній тиждень там загинуло 30 мирних жителів.

У Чугуєві одне з найбільш людяних місць — автовокзал. Його росіяни обстріляли ракетами, залишивши на місці кіосків та магазинчиків лише обгорілі каркаси. Там загинуло шестеро людей. Ще шестеро отримали поранення.

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І постраждалих від російських обстрілів багато: лікарня Чугуєва, наприклад, просто переповнена пацієнтами із важкими уламковими пораненнями. Все це, запевняє завідувач хірургічного відділення Юрій Бурцев, наслідки ігнорування сигналу повітряної тривоги.

Уламок може бути маленьким, і рана теж. Але якщо такий уламок зачепить внутрішні органи, починається велика внутрішня кровотеча.

Російські ракети вбивають населення України умисно, завдаючи ударів по скупченнях людей, випускаючи смертельні снаряди уночі. Тож нам варто перейматися та дбати про власне життя щодня, щоночі, кожного разу, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Не ігноруй небезпеку та завжди спускайся до укриття, щоб не стати наступною жертвою російської агресії — раніше ми пояснювали, чому зараз українці не звертають уваги на небезпеку.

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