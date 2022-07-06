Обстрелы Харькова и области: за неделю — 30 смертей среди мирного населения

Россия ежедневно уничтожает украинские города, убивает своими ракетами украинский цвет нации, калечит юность Украины.

Больше всего достается прифронтовым городам, среди них — Харьков, или, как считают сами россияне, “колыбель русской культуры”. Несмотря на такие фантазии, в Харькове и области ежедневно погибают и страдают украинские люди: только за последнюю неделю там погибли 30 мирных жителей.

В Чугуеве одно из самых многолюдных мест — автовокзал. Его россияне обстреляли ракетами, оставив на месте киосков и магазинчиков только обгоревшие каркасы. Там погибли шесть человек. Еще шесть получили ранения.

Сейчас также смотрят

Пострадавших от российских обстрелов много: больница Чугуева, например, просто переполнена пациентами с тяжелыми осколочными ранениями. Все это, уверяет заведующий хирургическим отделением Юрий Бурцев, последствия игнорирования сигнала воздушной тревоги.

Осколок может быть маленьким, и рана тоже. Но если такой осколок коснется внутренних органов, начинается большое внутреннее кровотечение.

Российские ракеты убивают население Украины умышленно, нанося удары по скоплениям людей, выпуская смертельные снаряды ночью. Поэтому нам следует беспокоиться и заботиться о собственной жизни каждый день, каждую ночь, каждый раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги.

Не игнорируй опасность и всегда спускайся в укрытие, чтобы не стать следующей жертвой российской агрессии. Ранее мы объясняли, почему сейчас украинцы не обращают внимания на опасность.

У Вікна-новини есть свой Telegram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!