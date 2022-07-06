Украина

Обстрелы Харькова и области: за неделю — 30 смертей среди мирного населения

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 06 июля 2022, 19:00

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