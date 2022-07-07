Задача разрушения учебных заведений — уничтожение нации. Последствия российского удара по педуниверситету в Харькове

Их цель — раздавить украинское образование и культуру — так говорят о ракетных обстрелах харьковских учебных заведений педагоги.

Охранник педуниверситета имени Григория Сковороды погиб накануне в результате ракетного удара по ВУЗу в Харькове. Корпус не подлежит восстановлению.

Три этажа обрушились. Между кирпичами обваленного корпуса находят остатки российской ракеты. Она влетела на второй этаж и пробила насквозь перекрытие.

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Несмотря на то, что оккупанты уже уничтожили музей-усадьбу, где жил Сковорода, университету все же удалось спасти памятник философу, который стоял во дворе здания.

Пожалуй, одна из задач разрушения учебных заведений — это разрушение нашей культуры, самой нации. Педагогический университет — это то место, где мы готовили учителей, миссия которых — нациотворение.

Об этом говорит ректор педагогического университета им. Сковороды Юрий Бойчук.

Он уверен, что даже без одного корпуса университет возобновит учебный процесс, как только Украина победит.

Педуниверситет, к сожалению, далеко не единственное учебное заведение, ставшее целью россиян. В ночь на 6 июля враг ударил из Белгорода по Харькову Искандерами. Читай про последствия ракетных ударов по школе Харькова.

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