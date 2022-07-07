Украина

Задача разрушения учебных заведений — уничтожение нации. Последствия российского удара по педуниверситету в Харькове

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 07 июля 2022, 18:30

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