Lifestyle

Укриття на кожному поверсі: як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Липня 2022, 07:30

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