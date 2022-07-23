Укриття на кожному поверсі: як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні

Як організувати безпечне навчання — питання дуже актуальне, особливо перед початком нового навчального року. І, звісно ж, буде корисно поглянути на досвід країн, у яких війна стала перманентним явищем.

Генеральна директорка ліцею EDUCATOR Ірина Бордусенко раніше вивчала ізраїльський досвід, тому розповіла, як організувати безпечне навчання під час війни.

Дуже багато часу в Ізраїлі відводиться на створення безпечних умов. Усі школи побудовані так, щоб на кожному поверсі було власне укриття.

Крім того, обов’язковим пунктом у навчанні стають інструктажі з техніки безпеки як для викладачів, так і для школярів. Самі ж діти також можуть брати участь у розподілі потоку учнів, які безпосередньо перебувають у школі.

Кожен учень знає, куди він має рухатись у разі небезпеки.

У кожному класі є спеціальні мітки, які допоможуть знайти шлях, куди рухатись у випадку непередбачуваної небезпеки та повітряної тривоги.

Як організовують безпечне навчання в українських школах

Наразі вдалось розробити певний алгоритм дій на випадок повітряної тривоги.

Учні 8-11 класів будуть брати участь в організації простору та направляти потік дітей. Кожен з них матиме спеціальний кольоровий жилет та буде направляти певний сектор в школі.

Однак будуть також куратори, які пропишуть алгоритми дій на випадок небезпеки, поводитимуть інструктажі та повністю будуть відповідати за техніку безпеки.

Проте чимало українських навчальних закладів зіткнулись з проблемою, що у їх будівлі немає укриттів. Крім того, не всі, які існують, правильно облаштовані.

Крім того, питання безпечної освіти стосується не лише шкіл, але й університетів, яким щороку доводиться підлаштовуватись під нові умови. Цьогоріч студентам доведеться замість пандемії боротися з умовами війни. Читай, які рекомендації отримали українські ВНЗ та що чекає на новачків в університетському житті.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!