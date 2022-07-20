Навчання щосуботи, ще й розпочати у серпні? Які нововведення пропонують українським ВНЗ

Закладам освіти щороку доводиться підлаштовуватися під ситуацію в країні та світі, щоб надати студентам якісні знання.

Цьогоріч доведеться враховувати суворі реалії війни. З огляду на ситуацію в країні, владі доведеться економити на опаленні закладів освіти взимку, щоб обігріти житлові будинки.

Тому МОН надіслало листа керівникам закладів освіти, в якому дало рекомендації щодо того, коли варто розпочати навчання під час війни студентам перших, старших та магістерських курсів.

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Нагадаємо, що це лише рекомендації. Кожен ВНЗ має автономію у визначенні форми здобуття освіти та організації освітнього процесу.

Рекомендована форма навчання: онлайн чи офлайн?

Викликів для початку навчального року вистачає:

Багато студентів покинули територію України в пошуках безпеки.

Заклади освіти в багатьох областях України були знищені ворожими ракетами та авіаударами, тож студенти суто фізично не зможуть продовжити там навчання.

Частина ВНЗ залишаються у зоні ризику, що загрожує життю студентів та викладачів.

Для них навчання має проходити у безпечній, дистанційній формі.

Пріоритетним завданням є гарантування безпечних умов навчання та праці для усіх учасників освітнього процесу, з урахуванням досвіду роботи в умовах воєнного часу.

Попри ці труднощі в організації навчального процесу, МОН рекомендує продовжити навчання під час війни у максимально наближеній до традиційного формату формі: змішаній або очній.

Звісно, це стосується ВНЗ, які розташовані у відносно спокійних регіонах та мають укриття.

Коли почнеться навчання в університетах 2022?

Загалом ВНЗ радять скоригувати навчальну структуру так, щоб зимова сесія закінчилася до кінця листопада 2022 року. А другий семестр розпочався не раніше ніж 15 лютого 2023 року.

Така адаптація необхідна для економії енергоресурсів країни.

Студентам першого курсу вищого навчального закладу пропонують розпочати навчання з 15 вересня і не пізніше 1 жовтня.

Студентам старших курсів рекомендовано розпочинати навчання вже з 15 серпня 2022 року, а також у теплі місяці зробити робочими суботи.

Для профільних закладів освіти, в які вступають після дев’яти класів, навчальний рік теж пропонують розпочати з 15 серпня 2022 року.

Першокурсники магістратури ВНЗ повинні розпочати навчання з 1 жовтня 2022 року.

Ті ВНЗ, які планують розпочати навчання пізніше, мусять бути готові до опалення приміщень власними енергоносіями або запровадження дистанційної форми навчання.

Вступна кампанія до ВНЗ в Україні вже розпочалася. Ми розповіли, які строки подачі документів для вступників та як створити електронний кабінет.

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