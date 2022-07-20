Батьківство

Навчання щосуботи, ще й розпочати у серпні? Які нововведення пропонують українським ВНЗ

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 20 Липня 2022, 09:00
навчальний рік під час війни в Україні
Фото: Unsplash

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