Учеба по субботам, еще и начать в августе? Какие нововведения предлагают украинским вузам

Учебным заведениям каждый год приходится подстраиваться под ситуацию в стране и мире, чтобы предоставить студентам качественные знания.

В этом году придется учитывать суровые реалии войны. Учитывая ситуацию в стране, властям придется очень экономить на отоплении учебных заведений зимой, чтобы обогреть жилые дома.

Поэтому МОН написало письмо руководителям учебных заведений, в котором дало рекомендации относительно того, когда следует начать обучение во время войны студентам первых, старших и магистерских курсов.

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Отметим, что это только рекомендации. Каждый вуз имеет автономию в определении формы получения образования и организации образовательного процесса.

Рекомендуемая форма обучения: онлайн или офлайн?

Вызовов для начала учебного года хватает:

Многие студенты покинули территорию Украины в поисках безопасности.

Учебные заведения во многих областях Украины были уничтожены вражескими ракетами и авиаударами, поэтому студенты чисто физически не смогут продолжить там обучение.

Часть вузов остаются в зоне риска, угрожающей жизни студентов и преподавателей.

Для них обучение должно проходить в безопасной, дистанционной форме.

Приоритетной задачей является обеспечение безопасных условий обучения и труда для всех участников образовательного процесса, с учетом опыта работы в условиях военного времени.

Несмотря на трудности в организации учебного процесса, МОН рекомендует продолжить обучение во время войны в максимально приближенной к традиционному формату форме: смешанной или очной.

Конечно, это касается вузов, которые находятся в относительно спокойных регионах и имеют укрытие.

Когда начнется учеба в университетах 2022?

В целом вузы советуют скорректировать учебную структуру таким образом, чтобы зимняя сессия закончилась до конца ноября 2022 года. А второй семестр начался не раньше 15 февраля 2023 года.

Такая адаптация необходима для экономии энергоресурсов страны.

Студентам первого курса вуза предлагают начать обучение с 15 сентября и не позднее 1 октября.

Студентам старших курсов рекомендовано начинать обучение уже с 15 августа 2022 года, а также в теплые месяцы сделать рабочими субботу.

Для профильных учебных заведений, в которые поступают после девяти классов, учебный год тоже предлагают начать с 15 августа 2022 года.

Первокурсники магистратуры ВНЗ должны начать обучение с 1 октября 2022 года.

Те вузы, которые планируют начать обучение позже, должны быть готовы к отоплению помещений собственными энергоносителями или внедрению дистанционной формы обучения.

Вступительная кампания в Украинские вузы уже началась. Мы рассказали, какие сроки подачи документов для поступающих и как создать электронный кабинет.

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