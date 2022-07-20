Учеба по субботам, еще и начать в августе? Какие нововведения предлагают украинским вузам

Учебным заведениям каждый год приходится подстраиваться под ситуацию в стране и мире, чтобы предоставить студентам качественные знания.
В этом году придется учитывать суровые реалии войны. Учитывая ситуацию в стране, властям придется очень экономить на отоплении учебных заведений зимой, чтобы обогреть жилые дома.
Поэтому МОН написало письмо руководителям учебных заведений, в котором дало рекомендации относительно того, когда следует начать обучение во время войны студентам первых, старших и магистерских курсов.
Отметим, что это только рекомендации. Каждый вуз имеет автономию в определении формы получения образования и организации образовательного процесса.
Отметим, что это только рекомендации. Каждый вуз имеет автономию в определении формы получения образования и организации образовательного процесса.
Вызовов для начала учебного года хватает:
Для них обучение должно проходить в безопасной, дистанционной форме.
Приоритетной задачей является обеспечение безопасных условий обучения и труда для всех участников образовательного процесса, с учетом опыта работы в условиях военного времени.
Приоритетной задачей является обеспечение безопасных условий обучения и труда для всех участников образовательного процесса, с учетом опыта работы в условиях военного времени.
Несмотря на трудности в организации учебного процесса, МОН рекомендует продолжить обучение во время войны в максимально приближенной к традиционному формату форме: смешанной или очной.
Конечно, это касается вузов, которые находятся в относительно спокойных регионах и имеют укрытие.
В целом вузы советуют скорректировать учебную структуру таким образом, чтобы зимняя сессия закончилась до конца ноября 2022 года. А второй семестр начался не раньше 15 февраля 2023 года.
Такая адаптация необходима для экономии энергоресурсов страны.
Такая адаптация необходима для экономии энергоресурсов страны.
Для профильных учебных заведений, в которые поступают после девяти классов, учебный год тоже предлагают начать с 15 августа 2022 года.
Те вузы, которые планируют начать обучение позже, должны быть готовы к отоплению помещений собственными энергоносителями или внедрению дистанционной формы обучения.
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