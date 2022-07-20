Родительство

Учеба по субботам, еще и начать в августе? Какие нововведения предлагают украинским вузам

Вероника Кононенко, практикантка сайта 20 июля 2022, 09:00
навчальний рік під час війни в Україні
Фото: Unsplash

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