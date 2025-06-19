Не пропусти — когда и как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента 2025

Фото Unsplash Вступительная кампания 2025 года уже началась! Поэтому не упусти возможность и спеши регистрировать свой электронный кабинет поступающего. Как это сделать, а также какие документы понадобятся — рассказываем дальше в материале. Как зарегистрировать электронный кабинет поступающего Чтобы онлайн подать заявки на вступление в ЗВО, на сайте ЕГЭБО нужно зарегистрировать свой электронный кабинет. В 2025 году регистрация электронных кабинетов абитуриента на основе базового среднего образования (9 классов) начинается с 25 июня. Для других абитуриентов старт с 1 июля, передает МОН. Для регистрации электронного кабинета нужно указать: адрес электронной почты, которая не запрещена в Украине — в дальнейшем она будет логином для входа; данные одного из сертификатов ВНО/НМТ, обязательно выбери год получения документа. Также обрати внимание, что для регистрации используется один сертификат ВНО, а другие добавляются уже после вручную; данные свидетельства о среднем образовании (аттестата) — серию, номер. Если возникнут проблемы с регистрацией, на сайте ЕГЭБО можно найти пошаговые инструкции по созданию электронного кабинета, а также его активации или восстановления доступа. Также там распространили информацию о регистрации с разными документами, мотивационных письмах, областях знаний и специальностях. Читать по теме Вступительная кампания 2025: что выбирают абитуриенты и какие профессии наиболее актуальны для Украины Вступительная кампания этого года открывает новые возможности для абитуриентов, ведь страна нуждается в специалистах для восстановления и развития. Какие документы нужны для регистрации электронного кабинета поступающего В электронный кабинет нужно загрузить свои документы и дополнительные данные: укажи свой мобильный номер телефона, также можешь указать номера телефонов своих родителей для быстрой связи между ЗВО и поступающим; цветное фото в размере 3 на 4 в формате JPG (JPEG) не больше 1 Мб; копию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании. При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ. Детальнее о сроках подачи документов в вузы рассказывали ранее.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Вступительная кампания, Обучение, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter