Не пропусти — когда и как зарегистрировать электронный кабинет абитуриента 2025

Вступительная кампания 2025 года уже началась! Поэтому не упусти возможность и спеши регистрировать свой электронный кабинет поступающего.

Как это сделать, а также какие документы понадобятся — рассказываем дальше в материале.

Как зарегистрировать электронный кабинет поступающего

Чтобы онлайн подать заявки на вступление в ЗВО, на сайте ЕГЭБО нужно зарегистрировать свой электронный кабинет.

В 2025 году регистрация электронных кабинетов абитуриента на основе базового среднего образования (9 классов) начинается с 25 июня. Для других абитуриентов старт с 1 июля, передает МОН.

Для регистрации электронного кабинета нужно указать:

адрес электронной почты, которая не запрещена в Украине — в дальнейшем она будет логином для входа;

данные одного из сертификатов ВНО/НМТ, обязательно выбери год получения документа. Также обрати внимание, что для регистрации используется один сертификат ВНО, а другие добавляются уже после вручную;

данные свидетельства о среднем образовании (аттестата) — серию, номер.

Если возникнут проблемы с регистрацией, на сайте ЕГЭБО можно найти пошаговые инструкции по созданию электронного кабинета, а также его активации или восстановления доступа.

Также там распространили информацию о регистрации с разными документами, мотивационных письмах, областях знаний и специальностях.

Какие документы нужны для регистрации электронного кабинета поступающего

В электронный кабинет нужно загрузить свои документы и дополнительные данные:

укажи свой мобильный номер телефона, также можешь указать номера телефонов своих родителей для быстрой связи между ЗВО и поступающим;

цветное фото в размере 3 на 4 в формате JPG (JPEG) не больше 1 Мб;

копию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

При наличии сертификата ВНО других лет необходимо также добавить данные сертификата (номер, PIN-код, год) и добавить этот документ.

Детальнее о сроках подачи документов в вузы рассказывали ранее.

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