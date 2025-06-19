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Не пропусти — коли і як зареєструвати електронний кабінет вступника 2025

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Червня 2025, 14:00
реєстрація кабінету вступника
Фото Unsplash

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