Не пропусти — коли і як зареєструвати електронний кабінет вступника 2025

Фото Unsplash Вступна кампанія 2025 вже розпочалася! Тож не проґав можливість та поспішай реєструвати свій електронний кабінет вступника. Як це зробити, а також які документи знадобляться — розповідаємо далі у матеріалі. Як зареєструвати електронний кабінет вступника Для того, щоб онлайн подати заявки на вступ у ЗВО, на сайті ЄДЕБО потрібно зареєструвати свій електронний кабінет. У 2025 році реєстрація електронних кабінетів вступників на основі базової середньої освіти (9 класів) починається з 25 червня. Для інших вступників старт з 1 липня, передає МОН. Для реєстрації електронного кабінету треба вказати: адресу електронної пошти, яка не заборонена в Україні — надалі вона буде логіном для входу; дані одного із сертифікатів ЗНО/НМТ, обовʼязково обери рік отримання документа. Також зверни увагу, що для реєстрації використовується один сертифікат ЗНО, а інші додаються вже після вручну; дані свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) — серію, номер. Якщо матимеш проблеми з реєстрацію, на сайті ЄДЕБО можна знайти покрокові інструкції зі створення електронного кабінету, а також його активації чи відновлення доступу. Також там поширили інформацію про реєстрацію з різними документами, мотиваційні листи, галузі знань та спеціальності. Читати на тему Вступна кампанія 2025: що обирають абітурієнти та які професії найактуальніші для України Цьогорічна вступна кампанія відкриває нові можливості для абітурієнтів, адже країна потребує фахівців для відбудови та розвитку. Які документи потрібні для реєстрації електронного кабінету вступника До електронного кабінету треба завантажити свої документи та додаткові дані: вкажи свій мобільний номер телефону, також можеш вказати номери телефонів своїх батьків для швидкого звʼязку між ЗВО та вступником; кольорове фото у розмірі 3 на 4 у форматі JPG (JPEG) не більше 1 Мб; копію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту. У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ. Детальніше про терміни подачі документів до вишів розповідали раніше. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія, Навчання, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter