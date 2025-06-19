Не пропусти — коли і як зареєструвати електронний кабінет вступника 2025

Вступна кампанія 2025 вже розпочалася! Тож не проґав можливість та поспішай реєструвати свій електронний кабінет вступника.

Як це зробити, а також які документи знадобляться — розповідаємо далі у матеріалі.

Як зареєструвати електронний кабінет вступника

Для того, щоб онлайн подати заявки на вступ у ЗВО, на сайті ЄДЕБО потрібно зареєструвати свій електронний кабінет.

У 2025 році реєстрація електронних кабінетів вступників на основі базової середньої освіти (9 класів) починається з 25 червня. Для інших вступників старт з 1 липня, передає МОН.

Для реєстрації електронного кабінету треба вказати:

адресу електронної пошти, яка не заборонена в Україні — надалі вона буде логіном для входу;

дані одного із сертифікатів ЗНО/НМТ, обовʼязково обери рік отримання документа. Також зверни увагу, що для реєстрації використовується один сертифікат ЗНО, а інші додаються вже після вручну;

дані свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестата) — серію, номер.

Якщо матимеш проблеми з реєстрацію, на сайті ЄДЕБО можна знайти покрокові інструкції зі створення електронного кабінету, а також його активації чи відновлення доступу.

Також там поширили інформацію про реєстрацію з різними документами, мотиваційні листи, галузі знань та спеціальності.

Які документи потрібні для реєстрації електронного кабінету вступника

До електронного кабінету треба завантажити свої документи та додаткові дані:

вкажи свій мобільний номер телефону, також можеш вказати номери телефонів своїх батьків для швидкого звʼязку між ЗВО та вступником;

кольорове фото у розмірі 3 на 4 у форматі JPG (JPEG) не більше 1 Мб;

копію додатка до свідоцтва/атестата про повну загальну середню освіту.

У разі наявності сертифіката ЗНО інших років необхідно також додати дані сертифіката (номер, PIN-код, рік) і додати цей документ.

Детальніше про терміни подачі документів до вишів розповідали раніше.

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