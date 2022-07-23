Укрытие на каждом этаже: как в Израиле организовано безопасное обучение и реально ли это в Украине

Как организовать безопасное обучение — вопрос очень актуальный, особенно перед началом нового учебного года. И, конечно, будет полезно взглянуть на опыт стран, в которых война стала перманентным явлением.

Генеральный директор лицея EDUCATOR Ирина Бордусенко ранее изучала израильский опыт, поэтому рассказала, как организовать безопасное обучение во время войны.

Слишком много времени в Израиле отводится на создание безопасных условий. Все школы построены так, чтобы на каждом этаже было собственное укрытие.

Кроме того, обязательным пунктом в обучении становятся инструктажи по технике безопасности как для преподавателей, так и для школьников. Сами же дети также могут участвовать в распределении потока учащихся, непосредственно находящихся в школе.

Каждый ученик знает, куда он должен направляться в случае опасности.

В каждом классе есть специальные метки, которые помогут найти путь, куда двигаться в случае непредвиденной опасности и воздушной тревоги.

Как организуют безопасное обучение в украинских школах

Сейчас удалось разработать определенный алгоритм действий на случай воздушной тревоги.

Учащиеся 8-11 классов будут участвовать в организации пространства и направлять поток детей. У каждого из них будет специальный цветной жилет и он или она будет направлять определенный сектор в школе.

Однако будут также кураторы, которые пропишут алгоритмы действий на случай опасности, будут вести инструктажи и полностью отвечать за технику безопасности.

Но многие украинские учебные заведения столкнулись с проблемой, что в их здании нет укрытий. Кроме того, не все существующие правильно обустроены.

Кроме того, вопрос безопасного образования касается не только школ, но и университетов, которым каждый год приходится подстраиваться под новые условия. В этом году студентам придется вместо пандемии бороться с условиями войны. Читай, какие рекомендации получили украинские вузы и что ждет новичков в университетской жизни.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!