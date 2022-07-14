Чи безпечно українським дітям сідати за парти 1 вересня? Кирило Тимошенко про особливу підготовку до навчального року

В Україні вже кілька місяців тривають суперечки щодо очного навчання в закладах освіти цієї осені. На сайті Президента України навіть з’явилася петиція про заборону очного навчання, яка зібрала потрібну кількість підписів.

Президент Володимир Зеленський у своїй відповіді на петицію зазначив, що держполітику у сфері освіти визначає парламент і Кабмін. Він звернувся до прем’єр-міністра, щоб уряд опрацював викладені у петиції пропозиції.

Водночас суб’єкти освітньої діяльності можуть “самостійно, незалежно та відповідально приймати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань”.

Зараз також дивляться

Відтак, обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти забезпечують організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації.

Раніше повідомлялося, що офлайн навчання може розпочатися не у всіх регіонах України. Це залежатиме від безпекової ситуації в регіоні, ситуації на фронті та готовності укриттів у навчальних закладах. Проте навчальний рік все ж розпочнеться 1 вересня.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко розповів, як країна готується до навчального року та чи буде безпечно українським дітям відвідувати школи та садочки.

За його словами, зараз навчальні заклади готують укриття.

— Якщо у навчальному закладі немає укриття, місцева влада знаходить його у пішій доступності до закладу. Там мають бути стільчики, столи, аптечка, туалети. Коли таке приміщення готове, ОВА робить звіт, потім мобільні групи ще раз перевіряють ці укриття.

Вже у серпні школи проведуть збори з батьками й покажуть укриття, щоб вони змогли переконатися у безпеці дітей, — сказав Тимошенко.

Також він повідомив, що в регіонах, де відстань до військових дій становить менш ніж 20 км, найімовірніше навчання проходитиме онлайн.

Зовсім скоро почнеться вступна кампанія для українських абітурієнтів, проте більшість з них поїхали за кордон у пошуках безпеки. Раніше ми розповідали, як скласти національний мультипредметний тест за кордоном.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!