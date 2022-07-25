Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня

Російські військові не припиняють свої обстріли жодного дня і ночі. Проти понеділка, 25 липня, окупанти обстрілювали Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, удари ворог завдав по трьох районах області: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Вибухи у Дніпрі не підтвердилися.
У Мирівській громаді пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала десятирічна дівчинка.
Активні бойові дії тривають й Україна вже переходить у другу фазу війни. Раніше про це розповідав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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