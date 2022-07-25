Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня

Російські військові не припиняють свої обстріли жодного дня і ночі. Проти понеділка, 25 липня, окупанти обстрілювали Дніпропетровську область. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, удари ворог завдав по трьох районах області: Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому. Вибухи у Дніпрі не підтвердилися.

Нікопольський район ворог кілька разів накривав вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади — Марганецька та Мирівська.

У Мирівській громаді пошкоджені шість приватних будинків та газовід. Постраждала десятирічна дівчинка.

На Дніпровську громаду було випущено дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді, зайнялися два ангари. Пожежу вдалося загасити, постраждалих немає.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, жертв та руйнувань немає.

Активні бойові дії тривають й Україна вже переходить у другу фазу війни. Раніше про це розповідав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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