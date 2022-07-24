Україна перейшла у другу фазу війни: що це означає та чого очікувати від Кремля

Повномасштабна війна триває вже п’ять місяців. За цей час дії на передовій впевнено переходять до наступної фази.

Ми помітили зміну тактики ворога, його виснаження та істерію. ЗСУ здобувають нові перемоги на південному напрямку, впевнено просуваючись углиб територій та повертаючи їх. Але що саме означає друга фаза війни для Кремля та чого очікувати українцям?

На це питання відповів в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Друга фаза війни: що це таке та яка ситуація на фронті

Смірнов запевняє — саме зараз ми переходимо до позиційної війни, так званої другої фази війни. Ворог не просувається далі, жодна спроба штурму російських військових не має успіху.

Ситуація є стабільною, але ЗСУ впевнено здобувають нові й нові перемоги. Не без допомоги західного озброєння, даних розвідки й багато чого іншого.

Також Ростислав переконаний: зовсім скоро на нас чекає багато приємних новин з Півдня України. Про це свідчать насамперед спроби ЗСУ підірвати Антонівський міст, що сполучає Херсон із лівобережжям Дніпра, та спроби зруйнувати міст в Інгульці.

— Якщо наша армія знищить ці переправи, то ворог опиниться у капкані. Ми не дамо їм можливості просто відійти з позицій. Наше військове керівництво зреагує на це миттєво.

Попри оптимістичні прогнози, Ростислав наголошує: Україна може здобути перемогу та контроль над територією за будь-яку ціну, але для нас важливі життя наших воїнів. Тож перемога буде здобуватися менш кривавими способами.

Ми керуємося тактичними та виваженими кроками. Обстріл мостів — це саме той тактичний хід.

У чому перевага ЗСУ на фронті?

Експерт каже, що саме з надходженням серйозного важкого озброєння ми змогли уражати великі та військово важливі цілі, такі як штаби, бойові склади та командні пункти.

На початку війни ми казали: нам є ким воювати, але немає чим, а в Росії немає ким воювати, але є чим. Тепер все змінилося — у нас найкращі воїни з найпотужнішою зброєю.

— Але не варто припиняти вимагати ще більше зброї. Всім відомо: найкращий сценарій бойових дій починається з авіації, а після неї заходить піхота за броньованими машинами.

Ми відтиснули ворога, але потрібно переходити у контрнаступ — саме це і має стати успішним переломним моментом у війні між Україною та Росією.

Детальніше про контрнаступ на Херсонщині ми розповідали тобі раніше.

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