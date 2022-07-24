Украина перешла во вторую фазу войны: что это значит и чего ждать от Кремля

Война длится ровно пять месяцев. За это время действия на передовой уверенно переходят в свою последующую фазу.

Мы заметили изменение тактики врага, его истощение и истерию. ВСУ одерживают новые победы на южном направлении, уверенно продвигаясь вглубь областей. Но что означает вторая фаза войны для Кремля и чего ждать украинцам?

Об этом в эфире телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Вторая фаза войны: что это такое и какая ситуация на фронте

Смирнов уверяет: именно сейчас мы переходим в позиционную войну, так называемую вторую фазу войны. Враг не продвигается дальше, ни одна попытка вражеского штурма не увенчалась успехом.

Ситуация стабильная, ВСУ уверенно одерживают новые и новые победы. Не без помощи западного вооружения, данных разведки и многого другого.

Также Ростислав убежден: совсем скоро нас ждет много хороших новостей с Юга Украины. Об этом свидетельствуют, в первую очередь, попытки ВСУ взорвать Антоновский мост, соединяющий Херсон с левобережьем Днепра, и мост в Ингульце.

— Если наша армия уничтожит эти переправы, враг окажется в капкане. Мы не дадим им возможности просто покинуть позиции. Наше военное руководство отреагирует на это моментально.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Ростислав подчеркивает: Украина может одержать победу и контроль над территорией любой ценой, но нам дороги жизни наших воинов. Поэтому победа будет одержана менее кровавыми способами.

Мы руководствуемся тактическими и взвешенными шагами. Обстрел мостов — это именно такой тактический ход.

В чем преимущество ВСУ на фронте?

Эксперт говорит, что именно с поступлением серьезного тяжелого вооружения мы смогли поражать большие и более важные цели, такие как штабы, боевые составы и командные пункты врага.

В начале войны мы говорили: нам есть кем воевать, но нету — чем, а в России некем воевать, но есть чем. Теперь же все изменилось — у нас лучшие воины с мощнейшим оружием.

— Но не стоит прекращать требовать еще больше вооружения. Всем известно: лучший сценарий боевых действий начинается с авиации, а после нее заходит пехота за бронированными машинами.

Мы оттеснили врага, но нужно переходить в контрнаступление — именно это должно стать успешным переломным моментом на войне между Украиной и Россией.

Подробнее о контрнаступлении на Херсонском направлении мы рассказывали тебе ранее.

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