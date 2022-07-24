Україна

Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту

Назар Бурхан 24 Липня 2022, 12:00

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