Угоди з Росією не варті паперу, на якому написані: чи вдалось врятувати збіжжя з Одеського порту

Попри міжнародний договір про експорт зерна з українських портів, окупанти вдарили по Одеському порту. Сталось це вчора, 23 липня.

З акваторії Чорного моря по місту випустили одразу чотири крилаті ракети типу Калібр. Утім, силам протиповітряної оборони вдалось знешкодити два снаряди.

Інші два влучили у помпову станцію, внаслідок чого виникло займання. Його вдалось оперативно ліквідувати. На щастя, загиблих немає, але є поранені.

У порту чекали на відправку перші партії агропродукції. Зернові термінали вціліли дивом.

Удар по Одесі вже засудили в ЄС та ООН. Та в Чорному морі все ще залишається корабельне угрупування ворога. Тож українців попереджають, що ризики повторних ударів досі високі.

— Загроза ракетних ударів, про яку ми постійно нагадуємо, нікуди не зникла, — наголошує начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Атака на Одеський порт — грубе та цинічне нехтування будь-якими міжнародними домовленостями.

— Весь світ має побачити, що таке Росія. Це країна-терорист, з якою неможливо домовитись ні про що. А всі угоди з ними не варті навіть паперу, на якому вони написані, — каже голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та ООН уклали угоду про експорт українського зерна. Вона передбачає відкриття коридорів для експорту зерна, соняшника та олії. Такий саме документ ООН та Туреччина підписали з РФ, але Росія вкотре довела, що з нею домовлятися марно.

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