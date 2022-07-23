Дуже погана угода: Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна

Не встигли дипломати 22 липня підписати у Стамбулі договір про безпечний експорт зерна з українських портів, як РФ знову порушила усі домовленості.

Як повідомляє ОК Південь, вранці 23 липня російські війська випустили ракети по Одеському порту, чим вкотре поставили під питання життєздатність перемовин з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про небезпечну частину угоди про вивіз зерна з українських портів та пояснив, чому вважає її не надто вдалою.

Угода, яка була підписана 22 липня, за словами експерта, не містить жодного слова про відповідальність та гарантії безпеки для України.

У самій угоді взагалі не прописане ось це питання безпеки. Хто гарантує, що РФ не використає момент, щоб увірватись у наш порт?

У тому разі, якщо у вантаж влучить ворожий снаряд, немає визначеної сторони, яка нестиме відповідальність за це порушення договору. Українські військові можуть дати відсіч росіянам, але спочатку кораблям противника потрібно буде увійти в зону ураження, наприклад, комплексу Гарпун.

Хто буде знімати міни

У договорі прописано, що міни будуть зніматися третьою стороною. Однак хто ця третя сторона? Це в угоді не прописано.

Навіть якщо ця третя сторона захоче застосувати мінні тральщики для розмінування, для цього Україні потрібно буде надати формуляри мінних полів.

Що потім робити українським військовим та хто буде гарантувати, що ці формуляри не будуть потрапляти до російської сторони, невідомо.

На мій погляд, це дуже погана угода.

Ці домовленості не коштує тих грошей. Особливо якщо враховувати той факт, що держава отримає лише податки з прибутку, оскільки це зерно не державне.

Натомість російська сторона отримує послаблення в санкціях та зможе закуповувати ліки, запчастини для авіації, продавати зерно та навіть добрива. Тому угода, на його думку, дуже сумнівна.

Водночас влада акцентує, що розблокування портів не передбачає жодного послаблення санкцій щодо Росії. Це важливо, оскільки такі намагання та пропозиції неодноразово лунали.

А поки росіяни вкотре роздумують над варіантами, як надурити увесь світ, українські воїни не сидять без діла та показують, як ЗСУ “підсмажують” ворога західною зброєю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!