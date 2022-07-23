Очень плохое соглашение: Олег Жданов о минусах договора об экспорте зерна

Не успели дипломаты 22 июля подписать в Стамбуле договор о безопасном экспорте зерна из украинских портов, как РФ снова нарушила все договоренности.

Как сообщает ОК Юг, утром 23 июля российские войска выпустили ракеты по Одесскому порту, чем поставили под вопрос жизнеспособность переговоров с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об опасной части соглашения о вывозе зерна из украинских портов и объяснил, почему считает его не слишком удачным.

Соглашение, которое было подписано 22 июля, по словам эксперта, не содержит ни слова об ответственности и гарантиях безопасности для Украины.

В самом соглашении вообще не прописан этот вопрос безопасности. Кто гарантирует, что Россия не использует момент, чтобы ворваться в наш порт?

В случае, если в груз попадет вражеский снаряд, нет определенной стороны, которая будет нести ответственность за это нарушение договора. Украинские военные могут дать отпор россиянам, но сначала кораблям противника нужно будет войти в зону поражения, например, комплекса Гарпун.

Кто будет снимать мины

В договоре указано, что мины будут сниматься третьей стороной. Однако кто эта третья сторона? Это в соглашении не прописано.

Даже если третья сторона захочет применить минные тральщики для разминирования, для этого Украине нужно будет предоставить формуляры минных полей.

Что потом делать украинским военным и кто будет гарантировать, что эти формуляры не попадут российской стороне, неизвестно.

На мой взгляд, это очень плохое соглашение.

Эти договоренности не стоят этих денег. Особенно если учитывать тот факт, что государство получит только налоги на прибыль, поскольку это зерно не государственное.

В свою очередь, российская сторона получает ослабление в санкциях и сможет закупать лекарства, запчасти для авиации, продавать зерно и даже удобрения. Поэтому сделка, по его мнению, очень сомнительна.

В то же время украинская власть акцентируют внимание на том, что разблокировка портов не предусматривает никакого ослабления санкций в отношении России. Это важно, поскольку такие попытки и предложения неоднократно звучали.

А пока россияне раз раздумывают над вариантами, как обмануть весь мир, украинские воины не сидят без дела и показывают, как ВСУ “поджаривают” врага западным оружием.

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