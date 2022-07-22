Путь к украинскому зерну разблокирован! Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту сырья. Что известно

Сегодня, 22 июля, в Стамбуле Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту украинского зерна. Оно предусматривает открытие коридоров для экспорта зерна, подсолнечника и растительного масла. Такой же документ ООН и Турция должна подписать с РФ, но при этом речь о снятии санкций с России не идет.

В соглашении идет речь о разблокировании трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный.

Как отмечает советник руководителя ОП Михаил Подоляк, между Украиной и Россией прямого соглашений нет.

Также подчеркнул, что никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в украинских портах не будет. Все проверки транспортных кораблей будут осуществляться общими группами в водах Турции при возникновении такой необходимости.

Почему экспорт зерна важен для Украины

Принятое соглашения отвечает экономическим интересам Украины и потребностям глобальной продовольственной безопасности. Ведь Россия очень долго использовала блокаду морского экспорта как инструмент давления на Украину и Запад.

Между тем украинские аграрии ждут разблокирования портов, ведь без экспорта они не могут продать сырье: зерно накапливается, хранилищ не хватает. Но если зерно хранить не правильно, его можно просто выбрасывать.

Кроме разблокирования портов и вывоза зерна, Украина нуждается в вооружении для защиты своего населения и возвращения территорий. Ранее Министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько HIMARS нужно Украине и какие еще виды оружия требуются.

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