Украина

Путь к украинскому зерну разблокирован! Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту сырья. Что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июля 2022, 19:00
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