50 нужно для обороны, 100 — для контрнаступления. Резников о HIMARS, которые нужны Украине

Работа систем HIMARS радует всех украинцев и заставляет оккупантов нервничать. Ведь за короткий период уничтожено немало вражеских логистических объектов и складов. Однако количества этих РСЗО мало для того, чтобы Украина могла пойти в контрнаступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии на Atlantic Council сказал, сколько таких систем нужно Украине для эффективной обороны.

По его словам, нам нужно не менее 50 HIMARS для обороны и около 100 для полноценного контрнаступления. Резников подчеркнул, что линия фронта составляет почти 2500 км — это сопоставимо с расстоянием между Варшавой и Барселоной.

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— Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, захваченных Россией. И должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить, — заявил Резников.

Дополнительные поставки РСЗО HIMARS помогут украинским военным быстрее уничтожить логистику российских оккупантов и помешать им проводить большие наступательные операции. Как следствие — снижение потерь Украины на фронте.

Резников также отметил, что кроме HIMARS, Украина нуждается в бронированной технике и беспилотниках.

Пока Украина ожидает помощи Запада и поставки оружия, Россия продолжает терроризировать мирное население. Более 100 ракет оккупанты выпусти по Никополю. Ранее мы рассказывали об обстрелах Никополя 20 июля.

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