Украина

50 нужно для обороны, 100 — для контрнаступления. Резников о HIMARS, которые нужны Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 июля 2022, 16:00
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