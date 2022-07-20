Украина

Более 100 ракет за несколько дней, ранен трехлетний ребенок! Обстрел Никополя 20 июля

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 20 июля 2022, 09:55
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