Более 100 ракет за несколько дней, ранен трехлетний ребенок! Обстрел Никополя 20 июля

Город Никополь, что в Днепропетровской области, уже неделю страдает от российских обстрелов — враг бьет по жилым домам, элеваторам. Все потому, что россияне установили системы залпового огня на территории атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре.

Сегодня, 20 июля, около семи утра российские военные умышленно обстреляли жилые кварталы и гражданские дома из Градов. По городу было выпущено 30 ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По предварительным данным, в результате обстрелов погибли два человека. Еще девять человек ранены. Шесть из них находятся в больнице, среди них четверо детей.

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Самому младшему из раненных всего три года! Три года! Ребенку, который спал у себя дома, когда российские отморозки ударили по нему из Градов, — написал Резниченко в своем официальном Telegram.

Также известно о разрушении трех частных домов, а еще с десяток получили повреждения.

По всему городу разбросаны несдетонированные боеприпасы. На месте работают пиротехники.

За эту неделю россияне выпустили более 100 ракет только по одному Никополю. Уже разрушены 12 многоэтажек, десятки частных дворов и усадеб. Обстрелы практически не прекращаются — 19 июля воздушная тревога по городу продолжалась 19 часов подряд.

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