19 часов тревоги и 40 прилетов по городу: враг ударил по Никополю

В ночь на 19 июля террористы обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Под огонь попали промышленные предприятия и жилые дома.

Как сообщают в ГСЧС, российские оккупанты нанесли по городу около 40 ударов. Воздушная тревога звучала в городе более 19 часов.

Разрушены два промышленных предприятия, где в результате обстрела возник пожар. Однако спасателям удалось потушить огонь.

Сейчас также смотрят

Кроме того, в результате попадания пострадали несколько частных домов, хозяйственная постройка и электросети на двух улицах. На месте уже работают электрики, чтобы возобновить работу электроснабжения. По предварительным данным, к счастью, пострадавших нет.

Первыми фотографиями последствий поделился председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Никополь после ночных обстрелов. Последствия “работы” российских оккупационных войск.

В Криворожском районе также не было спокойно в эту ночь. Российские оккупанты нанесли удары по Зеленодольской громаде, которая уже не впервые попадает под вражеский огонь. Однако, к счастью, на этот раз обошлось без разрушений и пострадавших.

Но каждый раз, когда видишь, как захватчики цинично обстреливают мирное население и убивают украинских детей, возникает вопрос, почему мир так долго не реагировал на российскую вооруженную агрессию и в других странах. Философ Владимир Ермоленко объяснил, почему мир никак не может разорвать круг террора РФ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!