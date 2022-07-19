19 годин тривоги і 40 ударів по місту: ворог вдарив по Нікополю

У ніч на 19 липня терористи обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області. Під вогонь потрапили промислові підприємства та житлові будинки.

Як повідомляють у ДСНС, російські окупанти завдали по місту близько 40 ударів. Повітряна тривога лунала в місті більш як 19 годин.

Зазнали руйнувань два промислові підприємства, де внаслідок обстрілу виникла пожежа. Однак рятувальникам вдалося загасити вогонь.

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Крім того, внаслідок влучання снарядів постраждали кілька приватних будинків, господарча споруда та електромережі на двох вулицях. На місці вже працюють електрики, щоб відновити роботу електропостачання. Лише дивом минулося без постраждалих.

Першими світлинами наслідків поділився голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Нікополь після нічних обстрілів. Наслідки “роботи” російських окупаційних військ.

У Криворізькому районі також не було спокійно цієї ночі. Російські окупанти завдали ударів по Зеленодільській громаді, яка вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь. Проте, на щастя, цього разу обійшлось без руйнувань та постраждалих.

Та щоразу, коли бачиш, як загарбники цинічно обстрілюють мирне населення та вбивають українських дітей, з’являється питання, чому світ так довго не реагував на російську збройну агресію і в інших країнах. Філософ Володимир Єрмоленко пояснив, чому світ ніяк не може розірвати коло терору РФ.

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