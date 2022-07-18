Злочин по-російськи: чому світ ніяк не може розірвати коло терору РФ

Війна в Україні 2014-2022 років стала не винятком, а швидше правилом ведення зовнішньої політики Російської Імперії-Федерації. Зараз стає тенденцією згадувати та аналізувати всі дії РФ стосовно країн-сусідок і тих держав, що трохи далі від Росії, але її імперські лапи дотягнулися навіть туди.

То якщо такі дії відбуваються не вперше, то чи були в історії прецеденти, коли світ реагував на російський імперіалізм, обтинав його лапи та повертав світові стабільність? Розбираємося разом з головним редактором ресурсу UkraineWorld, філософом Володимиром Єрмоленком.

Експерт говорить: у розмові зі світом зараз українці повинні наголошувати не лише на злочинах російського народу проти українців як на самому факті, а повторювати та наводити приклади, що ці злочини уже були.

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Всі ці злочини просто повторюються, в них немає нічого нового для РФ. Геноцид українців відбувається уже навіть не п’ять разів.

Чому ж світ не реагує?

У XX столітті для всього світу стало відкриттям, деяким прозрінням вчинки нацистської Німеччини — Голокосту єврейського народу. Відтоді Європа наче закам’яніла: для них це й досі найбільший геноцид, найбільший злочин проти людства.

— Їм здається, що всі інші злочини тьмяніють на фоні Голокосту, але ж це помилка! — пояснює Єрмоленко.

Злочини сталінізму були не менш жахливими. І саме тому, що ті злочини так і не знайшли свого покарання, в Росії немов заклинило зачароване коло злочинності.

Таким колом експерт називає і сталінські часи, і часи імперської Росії із Петром I, і сучасну Росію.

“Тварина я тремтяча або права маю?”

Чи в цьому вся біда росіян: не бачити серединного, демократичного, частково європейського шляху без кидання з крайнощів у крайнощі? Чи справді українофоб Достоєвський виловив у своєму творі всю суть “російської культури” — вбити людину, чи вважати себе боягузом.

Єрмоленко каже: так, справді. Особливо це цікавить Європу, яка живе за ідеєю пропорції, а на Росію Захід все існування дивиться як на дику силу.

А що має в собі ідея пропорційності? Пропорційне покарання за злочин — не менше і не більше.

Саме тому ми так захоплюємося античним та давньогрецьким мистецтвом, де все зображене — пропорційне. А в російській культурі, на думку Володимира, цього ніколи не було і немає досі.

— Росіяни все життя намагаються перебороти європейську пропорцію, пірнути з головою або в хорошу, або в погану сторону. І українцям варто знати російську культуру, аби критично до неї ставитися.

Українці на совісті російської культури.

Чи можна переконати світ, що росіяни — не герої книжки Війна і мир?

Світ має чути правдиву історію, але ж на що нам очікувати? Адже Європа бачила підйоми, епічні атаки, розвиток Росії раз на століття. Та чому Європа не звернула уваги, що одразу після цього вона потерпає від російської експансії на своїй території?

Тож, саме зараз українцям час показати, що кожен злочин завжди тягне за собою покарання. І варто довести справу до кінця — домогтися такого покарання для самої Росії.

Залишилося уже не так багато: 43 країни та ЄС уже визнали дії Росії на території України геноцидом українського народу. Що буде далі — читай у матеріалі.

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