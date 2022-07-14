Прокладаємо шлях до правди: ЄС і 43 країни визнали дії РФ геноцидом українського народу

За останні три місяці з’явилась нескінченна кількість назв і абревіатур, з якими ми раніше й не думали, що перетнемося в одному інформаційному просторі. Однак одне слово українському народу, на жаль, надто добре відоме — геноцид.

Ми довго намагалися достукатись до світу, пояснюючи, що російська влада як мінімум ціле століття вчиняє злочини проти людяності на території України. Проте коли окупантські війська відійшли від Києва, кожен куточок землі здригнувся від розуміння того, що українці завжди говорили правду про РФ.

Тепер Україна та наші західні партнери почали роботу над визнанням дій Росії на українських територіях актом геноциду.

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Європейський Союз і 43 світові держави опублікували спільну заяву на підтримку наміру України засудити Росію за Конвенцією про попередження злочину геноциду та покарання за нього.

Ми знову заявляємо про нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН відповідно до Конвенції 1948 року про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка прагне встановити, що Росія не має законних підстав для вчинення військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді, — йдеться у тексті заяви.

У заяві зазначається, що порушення міжнародного права спричиняють і міжнародну відповідальність з боку РФ. А збитки, що були завдані Україні, потребують повного відшкодування.

Такий крок, як мінімум, виражає повагу до пам’яті тисяч невинно вбитих українців, зокрема дітей. Крім того, це дасть більше можливостей притягнути до відповідальності винних у скоєних злочинах.

Що таке геноцид і навіщо його визнавати

Геноцид — це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Також актом вчинення геноциду признається пряме і публічне підбурення до вчинення геноциду, замах на вчинення геноциду та співучасть у вчиненні акту геноциду.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього передбачає широкі категорії карних діянь за такі дії, як:

вбивство членів певної групи населення;

нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи;

створення умов, які розраховані на повне чи часткове знищення групи населення;

унеможливлення народження дітей;

насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.

Крім того, Конвенція про строк давності має на меті запобігти уникнення покарання осіб, які звинувачуються у вчиненні актів геноциду.

Коли Україна визнала дії РФ геноцидом

14 квітня Верховна Рада визнала дії РФ на території України під час дії воєнного стану геноцидом українського народу.

Про це сповістив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у себе на сторінці у Facebook.

Які ще країни визнали дії РФ геноцидом українського народу

Серед країн, які підтримали це історичне рішення — Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, США, Японія та інші.

Однак зловісний парад російських злочинів в Україні триває і досі, тож ми маємо збирати перевірену інформацію, щоб притягнути до відповідальності усіх винних. Читай, як діяти, якщо проти тебе здійснили воєнний злочин.