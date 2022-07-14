Світ

Прокладаємо шлях до правди: ЄС і 43 країни визнали дії РФ геноцидом українського народу

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Липня 2022, 09:29
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом

Більше відео
0:04:22
Виставка у Нідерландах обличчя війни
Показати Європі обличчя “російського миру”. Фотовиставка в Нідерландах, присвячена війні в Україні
Війни та воєнні конфлікти за участі Росії після Другої Світової війни
Ніколи? Знову! Війни та воєнні конфлікти за участі Росії після Другої світової
0:06:18
Північний потік на ремонті
Північний потік на ремонті чи прямий шантаж? Розповідаємо, чи припинить Росія постачати газ до Європи
Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії
Що таке неонацизм та які його риси присутні в сучасній Росії
Дивитись більше

Останні відео
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом

Прокладаємо шлях до правди: ЄС і 43 країни визнали дії РФ геноцидом українського народу
Covid-19 в Україні - захворюваність на коронавірус зростає
Цифри захворюваності на Covid-19 в Україні занижені у п’ять – шість разів! Кузін про поширення коронавірусу
0:04:14
Рустам Лукомський
Білий янгол Донеччини — поліціянт Рустам. Герой, якому не потрібен плащ
0:07:00
Навчальний рік 2022
Чи безпечно українським дітям сідати за парти 1 вересня? Кирило Тимошенко про особливу підготовку до навчального року
0:04:09
Razom for Ukraine
Виборюють кожен долар! Як американка з українським корінням надсилає мільйони на потреби фронту
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 14 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 липня
0:02:00
Миколаївська ТрО
У тилу є місце для подвигів — Миколаївська ТрО продемонструвала вищий пілотаж
0:04:22
Виставка у Нідерландах обличчя війни
Показати Європі обличчя “російського миру”. Фотовиставка в Нідерландах, присвячена війні в Україні
0:03:27
Евакуація українців
Закриті аптеки та банка тушонки на тиждень. Як українці намагаються втекти від “руського міра”
0:08:42
Міфи СРСР про Другу світову
Розвінчувати міфи та розповідати правду про Другу світову. Чому важливо замінити герб СРСР на щиті Батьківщини-матері
Більше відео
Covid-19 в Україні - захворюваність на коронавірус зростає
Читати далі
Цифри захворюваності на Covid-19 в Україні занижені у п’ять – шість разів! Кузін про поширення коронавірусу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь