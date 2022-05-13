За міфом дружби народів ховається геноцид! В’ятрович про фейкову спорідненість України й Росії

Історик та народний депутат Володимир В’ятрович розповів, звідки виник міф про дружбу народів між Україною й Росією, чому такі думки про спорідненість абсолютно фейкові та як пояснити це світу.

Міф про спорідненість з’явився ще наприкінці 17-го — на початку 18-го століття. Тоді формувалась думка, що Росія є головним спадкоємцем Київської Русі. Однак про так звану дружбу народів заговорили вже за радянських часів.

Інтернаціоналізмом намагалися приховати русифікацію українців.

Зараз це набуває іншого звучання. Коли йдеться про росіян, які з одного боку говорять, нібито вони наші старші брати.

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З іншого боку лунає наратив, начебто ми й самі росіяни. Адже, на їхню думку, немає українського народу і тому не має бути української держави.

Насправді це все переспіви того самого імперського мотиву, який бере свій початок з кінця 18-го століття.

Небезпека міфу про дружні народи

Розмови про дружність чи братерство народів — це насправді масифікація (процес створення маси, зрощення свідомості та системи цінностей різних груп людей або народів, — ред.).

Здебільшого серед сусідніх народів в історії існувало чи не найбільше протистоянь. Різні народи бачуть по-різному своє майбутнє, а сусіди намагаються нав’язати своє бачення. Відтак це призводило до конфліктів.

Проте відмінність нашої ситуації в тому, що все це прикривається нібито любов’ю та бажанням жити в дружбі. Натомість ми бачимо, як дорого для українців коштувала ця “дружба”.

Тисячі людей вбиті в ім’я нібито якоїсь дружби.

Тому насправді, попри примарну миролюбність цього міфу, він є дуже небезпечним. Він є основою сучасної війни Росії проти України.

Через цей міф багато людей спочатку залишались у себе в містах та не евакуювались, оскільки думали, що росіяни схожі на нас і нічого поганого з нами не робитимуть.

Однак вся історія Росії та України — це історія протистояння. Увесь час росіяни намагалися знищити українців.

У цьому плані нацисти були відвертішими, оскільки вони одразу заявляли, що хочуть ліквідувати всі інші народи. На їхню думку, євреї чи слов’яни не заслуговували права на існування.

Натомість росіяни розповідають історії про братні народи, що не заважає фізично ліквідовувати нас. Особливо ту частину українців, які вважають за потрібне зберегти свою українську ідентичність. Це верх російського цинізму, тож ми не маємо піддаватися омані.

За усією цією дружбою народів ховається політика геноциду та завдання росіян знищити українців як націю.

Чим відрізняються українці від росіян

Одна головна відмінність між українцями та росіянами — це свобода. Це одне з ключових понять, на яких існує український менталітет.

Часом свобода має позитивні риси та виливається у такі явища, як демократія. Інколи — навпаки якісь негативні. Однак вона є неодмінним елементом нашого менталітету. Тому українці є частиною європейської цивілізації, в основі якої стоїть свобода.

Це те, що абсолютно відсутнє у росіян. Вони проміняли її, навіть не помітивши, що вона була, на ілюзорний порядок, що лежить в основі азійської цивілізації. Це те, що нам абсолютно чуже.

Як довести всьому світу, що ми не брати та не друзі

Зараз той факт, що ми не дружні народи, ефективно доводять Збройні сили України, які професійно борються проти російської агресії.

Очевидно, що до цього процесу мають долучитись історики та медіа, які пояснюватимуть, що Росія завжди намагалася нас знищити і не може бути мови про жодне братерство.

Найбільшим доказом того, що ми з росіянами не родичі, є надкритична ситуація на Азовсталі. Евакуювати тепер необхідно тяжкопоранених та самих військових, що боронять останній бастіон Маріуполя.

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