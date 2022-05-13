За мифом дружбы народов скрывается геноцид! Вятрович о фейковом родстве Украины и России

Историк и народный депутат Владимир Вятрович рассказал, откуда возник миф о дружбе народов между Украиной и Россией, почему такие мысли о родстве абсолютно фейковые и как объяснить это миру.

Миф о родстве появился еще в конце 17-го — начале 18-го века. Тогда формировалась идея, что Россия является главным наследником Киевской Руси. Однако о так называемой дружбе народов заговорили уже в советское время.

Интернационализмом пытались скрыть русификацию украинцев.

Сейчас это приобретает другое звучание. Когда речь идет о россиянах, которые с одной стороны говорят, что они наши старшие братья.

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С другой стороны раздается нарратив, будто бы мы и сами россияне. Ведь, по их мнению, не существует украинского народа, а потому не может быть и украинского государства.

На самом деле это все варианты одного и того же имперского мотива, который берет свое начало с конца 18-го века.

Опасность мифа о дружеских народах

Однако разговоры о дружестве или братстве народов — это на самом деле массификация (процесс создания массы, формирования сознания и системы ценностей разных групп людей или народов, — ред.).

В основном среди соседних народов в истории существовало больше всего противостояний. Разные народы видят по-разному свое будущее, а соседи пытаются навязать свое видение. Это приводило к конфликтам.

Однако разница нашей ситуации в том, что все это прикрывается якобы любовью и желанием жить в дружбе. Вместе с тем мы видим, как дорого для украинцев стоила эта “дружба”.

Тысячи людей убиты во имя якобы дружбы.

Поэтому на самом деле, несмотря на призрачное миролюбие этого мифа, он очень опасен. Он является основой современной войны России против Украины.

Из-за этого мифа многие люди сначала оставались у себя в городах и не эвакуировались, потому что думали, что русские похожи на нас и ничего плохого с нами делать не будут.

Но вся история России и Украины — это история противостояния. Все время россияне пытались уничтожить украинцев.

В этом отношении нацисты были более откровенны, поскольку они сразу заявляли, что хотят ликвидировать все остальные народы. По их мнению, евреи или славяне не заслуживали права на существование.

В то же время россияне рассказывают истории о братских народах, что не мешает физически ликвидировать нас. Особенно ту часть украинцев, которые считают нужным сохранить свою украинскую идентичность. Это верх русского цинизма, поэтому мы не должны поддаваться этому заблуждению.

За всей этой дружбой народов скрывается политика геноцида и задача россиян уничтожить украинцев как нацию.

Чем отличаются украинцы от россиян

Одно главное отличие между украинцами и россиянами — это свобода. Это одно из ключевых понятий, на которых основывается украинский менталитет.

Иногда свобода имеет положительные черты и выливается в такие явления, как демократия. Иногда — наоборот, какие-то негативные. Однако она является неотъемлемой частью нашего менталитета. Поэтому украинцы являются частью европейской цивилизации, в основе которой стоит свобода.

Это то, что совершенно отсутствует у россиян. Они променяли ее, даже не заметив, что она была, на иллюзорный порядок, лежащий в основе азиатской цивилизации. Это то, что нам совершенно чуждо.

Как доказать всему миру, что мы не брать и не друзья

Сейчас тот факт, что мы не дружественные народы, эффективно доказывают Вооруженные силы Украины, профессионально борющиеся против российской агрессии.

Очевидно, что к этому процессу должны приобщиться историки и медиа, которые будут объяснять, что Россия всегда пыталась нас уничтожить и ни о каком братстве не может идти речь.

Самым ярким доказательством того, что мы с россиянами не родственники, является сверхкритическая ситуация на Азовстали. Эвакуировать теперь необходимо тяжелораненых и военных, защищающих последний бастион Мариуполя.

Читай, как готовится спецоперация по спасению украинских бойцов и как ты лично можешь внести свой вклад и подписать петицию, чтобы спасти их жизнь.