Мир

Прокладываем путь к правде: ЕС и 43 страны признали действия РФ геноцидом украинского народа

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 июля 2022, 09:29
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Сім країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладываем путь к правде: ЕС и 43 страны признали действия РФ геноцидом украинского народа
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Своевременная помощь на поле боя спасает жизнь! В Киеве проводят медицинские курсы по образцам НАТО
Covid-19 в Україні - захворюваність на коронавірус зростає
Читать дальше
Цифры заболеваемости Covid-19 в Украине занижены в пять – шесть раз! Кузин о распространении коронавируса

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