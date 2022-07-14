Прокладываем путь к правде: ЕС и 43 страны признали действия РФ геноцидом украинского народа

За последние три месяца появилось бесконечное количество названий и аббревиатур, с которыми мы раньше и не думали, что когда-нибудь пересечемся в одном информационном пространстве. Но одно слово украинскому народу, к сожалению, слишком хорошо известно — геноцид.

Мы долго пытались достучаться до мира, объясняя, что российские власти как минимум целое столетие совершают преступления против человечности на территории Украины. Однако когда оккупантские войска отошли от Киева, каждый уголок земли вздрогнул от понимания того, что украинцы всегда говорили правду о РФ.

Теперь Украина и наши западные партнеры начали работу по признанию действий России на украинских территориях актом геноцида.

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Европейский Союз и 43 мировых государства опубликовали совместное заявление в поддержку намерения Украины осудить Россию по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Мы вновь заявляем о нашей поддержке заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном суде ООН в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, стремящейся установить, что у России нет законных оснований для совершения военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде, — говорится в тексте заявления.

В заявлении отмечается, что нарушения международного права влекут за собой и международную ответственность со стороны РФ. А ущерб, нанесенный Украине, требует полного возмещения.

Такой шаг, как минимум, выражает уважение памяти тысячи невинно убитых украинцев, в частности — детей. Кроме того, это позволит больше привлечь к ответственности виновных в совершенных преступлениях.

Что такое геноцид и зачем его признавать

Геноцид — целенаправленные действия с целью полного или частичного уничтожения групп населения или народов по национальным, этническим, расовым, корыстным или религиозным мотивам.

Также актом совершения геноцида признается прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в совершении акта геноцида.

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него предусматривает широкие категории уголовных действий за такие действия, как:

убийство членов определенной группы населения;

нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам группы;

создание условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение группы населения;

предотвращение деторождения;

насильственная передача детей этой группы другой группе.

Кроме того, Конвенция о сроке давности имеет целью предотвратить наказание лиц, обвиняемых в совершении актов геноцида.

Когда Украина признала действия РФ геноцидом

14 апреля Верховная Рада признала действия РФ на территории Украины во время военного положения геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук у себя на странице Facebook.

Какие еще страны признали действия РФ геноцидом украинского народа

Среди стран, которые поддержали это историческое решение – Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Ирландия, Италия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, США, Япония и другие.

Однако зловещий парад российских преступлений в Украине продолжается до сих пор, поэтому мы должны собирать проверенную информацию, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Читай, как поступать, если против тебя совершили военное преступление.