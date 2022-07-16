Україна

Хочуть знищити те, що не можуть прийняти. Історикиня розповіла, на чому базується ненависть росіян до українців

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Липня 2022, 22:00

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