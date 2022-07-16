Хочуть знищити те, що не можуть прийняти. Історикиня розповіла, на чому базується ненависть росіян до українців

Історія винищення українців Росією — це не тільки історія XX сторіччя, і навіть не ХІХ. Вона сягає значно глибше.

Докторка історичних наук, завідувачка відділу історії України 1920-1930 років Інституту історії України Лариса Якубова розповіла, коли в Україні з’явився “російський мир” та чому Росія схиблена на Україні.

Коли з’явився “російський мир”

За її словами “російський мир” — це більш сучасний політтехнологічний продукт. Це винахід сучасного путінського режиму для того, щоб перекроїти світ за своїми зразками. Але, звісно, така діяльність мала своє підґрунтя. Минуле сторіччя Росія вправно працювала, щоб нарощувати “імперські м’язи”.

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— Зараз ми маємо справу з гібридним продуктом, технологічним у своїх вимірах. Він (Путін — ред.) залучив дуже багато інструментів для того, щоб тримати своє власне суспільство у “їжакових рукавицях”, і змінювати світ навколо себе дуже й дуже потужно, — каже історикиня.

На чому ґрунтується ненависть до українців

Росіяни не одне століття намагаються знищити український народ, мову та культуру. Історикиня каже, що з такою ненавистю пов’язані різні фактори.

Намагаючись знищити Україну, росіяни фактично знищують самих себе. Адже Україна вмонтована у світогляд росіян як колиска Росії.

— Ця схиблена й абсолютно невідповідна історична свідомість, розбита російська “матриця ментальності” змушує їх ненавидіти в собі те, що вони не можуть собі дозволити, живучи у своїй країні, — сказала Якубова.

Тобто, якщо казати простіше, історикиня розповідає, що росіяни не можуть жити вільно, владувати через народ, а не царя, миритися з сусідами. Оскільки ця “антологічна колиска” не прийнятна для російської ментальності й бачення України як “Антиросії” у них виникає жахливе бажання знищити те, що вони не сприймають.

Росія неодноразово змушувала українців страждати. Раніше ми розповідали про злочини радянської влади проти України.

Фото: НАН України

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