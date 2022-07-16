Хотят уничтожить то, что не могут принять. Историк рассказала, на чем базируется ненависть россиян к украинцам

История уничтожения украинцев Россией — это не только история XX века и даже не XIX. Она уходит гораздо глубже.

Доктор исторических наук, заведующая отделом истории Украины 1920-1930 годов Института истории Украины Лариса Якубова рассказала, когда в Украине появился “русский мир”, и почему Россия помешана на Украине.

Когда появился “русский мир”

По ее словам, “русский мир” — это более современный политтехнологический продукт. Это изобретение путинского режима для того, чтобы перекроить мир по своим образцам. Но, конечно, такая деятельность имела свое основание. Прошедшее столетие Россия умело работала, чтобы наращивать “имперские мышцы”.

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— Сейчас мы имеем дело с гибридным продуктом, технологичным в своих измерениях. Он (Путин — ред.) привлек очень много инструментов для того, чтобы держать свое собственное общество в “ежовых рукавицах”, и менять мир вокруг себя очень и очень сильно, — говорит историк.

На чем основывается ненависть к украинцам

Россияне не одно столетие пытаются уничтожить украинский народ, язык и культуру. Историк говорит, что с такой ненавистью связаны разные факторы.

Пытаясь уничтожить Украину, россияне фактически уничтожают самих себя. Ведь Украина встроена в мировоззрение россиян как колыбель России.

— Это помешанное и совершенно неподходящее историческое сознание, разбитая российская “матрица ментальности” заставляет их ненавидеть в себе то, что они не могут себе позволить, живя в своей стране, — сказала Якубова.

То есть, если говорить проще, историк рассказывает, что русские не могут жить свободно, владычествовать через народ, а не царя, мириться с соседями. Поскольку эта “антологическая колыбель” не приемлема для российской ментальности и видения Украины как “Антироссии”, у них возникает ужасное желание уничтожить то, что они не воспринимают.

Россия не раз заставляла украинцев страдать. Раньше мы рассказывали о преступлениях советской власти против Украины.

Фото: НАН Украины

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