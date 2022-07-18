Преступление по-русски: почему мир никак не может разорвать круг террора РФ

Война в Украине 2014-2022 годов стала не исключением, а скорее правилом ведения внешней политики Российской Империи-Федерации. Сейчас становится тенденцией вспоминать и анализировать все действия РФ в отношении стран-соседок и тех государств, которые чуть дальше России, но ее имперские лапы дотянулись даже туда.

Так если такие действия происходят не в первый раз, то были ли в истории прецеденты, когда мир реагировал на русский империализм, обрезал его лапы и возвращал миру стабильность? Разбираемся вместе с главным редактором ресурса UkraineWorld, философом Владимиром Ермоленко.

Эксперт отмечает: в разговоре с миром сейчас украинцы должны подчеркивать не только преступления русского народа против украинцев как сам факт, а повторять и приводить примеры, что эти преступления уже были.

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Все эти преступления просто повторяются, у них нет ничего нового для РФ. Геноцид украинцев проходит уже даже не пятый раз.

Почему же мир не реагирует?

В XX веке для всего мира стало открытием, некоторым прозрением поступки нацистской Германии — Холокост еврейского народа. С тех пор Европа будто окаменела: для них это до сих пор самый большой геноцид, наибольшее преступление против человечества.

— Им кажется, что все другие преступления тускнеют на фоне Холокоста, но ведь это ошибка! — объясняет Ермоленко.

Преступления сталинизма были не менее ужасающими. И именно потому, что эти преступления так и не нашли своего наказания, в России словно заклинил заколдованный круг преступности.

Таким кругом эксперт называет и сталинские времена, и времена имперской России с Петром I, и современную Россию.

“Тварь ли я дрожащая, иль право имею..?”

Или в этом вся беда россиян: не видеть среднего, демократического, отчасти европейского пути без бросания из крайностей в крайности? Действительно ли украинофоб Достоевский выловил в своем произведении всю суть “русской культуры” — убить человека или считать себя трусом.

Ермоленко говорит: да, действительно. Особенно это интересует Европу, живущую по идее пропорции, а на Россию Запад все существование смотрит как на дикую силу.

А что имеет в себе идея пропорциональности? Пропорциональное наказание за преступление — не меньше и не больше.

Именно поэтому мы так увлекаемся античным и древнегреческим искусством, где все изображено пропорционально. А в русской культуре, по мнению Владимира, этого никогда не было и нет до сих пор.

— Россияне всю жизнь пытаются преодолеть европейскую пропорцию, нырнуть с головой либо в хорошую, либо в плохую сторону. И украинцам следует знать русскую культуру, чтобы критично к ней относиться.

Украинцы на совести русской культуры.

Можно ли убедить мир, что россияне не герои книги Война и мир?

Мир должен слышать правдивую историю, но чего нам ожидать? Ведь Европа видела подъемы, эпические атаки, развитие России раз в столетие. Но почему Европа не обратила внимания, что сразу после этого она страдает российской экспансией на своей территории?

Поэтому именно сейчас украинцам пора показать, что каждое преступление всегда влечет наказание. И следует довести дело до конца — добиться такого наказания для самой России.

Осталось уже не так много: 43 страны и ЕС признали действия России на территории Украины геноцидом украинского народа. Что будет дальше — читай в материале.

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