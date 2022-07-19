Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня

Ворог продовжує накривати ракетами Одещину. Сьогодні вночі, 19 липня, російські військові випустили сім ракет Калібр по регіону. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, одну ракету збили сили ППО, інші шість влучили у село Одеської області.

Як наслідок, загорілося три приватні будинки та дві надвірні споруди. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури. Площа пожежі — 300 кв. м, її вдалося оперативно ліквідувати. Для цього залучили 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

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Фото: ОК Південь

Фото: ОК Південь

Фото: ОК Південь

Фото: ОК Південь

Головна небезпека крилатих ракет Калібр — їхня швидкість, каже Братчук. А саме: 180–240 м/с. Друге — те, що ракета йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості.

— Росія продовжує використовувати в Україні елементи “сирійського сценарію” — сім ракетних пусків. Поранені, але нескорені одесити: я пишаюся нашою нацією, — сказав спікер ОВА.

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