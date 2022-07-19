Україна

Росія продовжує використовувати “сирійський сценарій”: потужний обстріл Одещини 19 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Липня 2022, 10:30
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