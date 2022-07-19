Россия продолжает использовать “сирийский сценарий”: мощный обстрел Одесской области 19 июля

Враг продолжает накрывать ракетами Одесскую область. Сегодня ночью, 19 июля, российские военные выпустили семь ракет Калибр по региону. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, одну ракету сбили силы ПВО, остальные шесть попали в деревню Одесской области.

В результате загорелись три частных дома и два дворовых сооружения. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры. Площадь пожара — 300 кв. м, ее удалось оперативно ликвидировать. Для этого было привлечено 95 спасателей и 16 единиц техники. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

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Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Главная опасность крылатых ракет Калибр — их скорость, говорит Братчук. А именно: 180–240 м/с. Второе — то, что ракета идет на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности.

— Россия продолжает использовать в Украине элементы “сирийского сценария” — семь ракетных пусков. Раненые, но непокорённые одесситы: я горжусь нашей нацией, — сказал спикер ОВА.

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