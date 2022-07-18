Вопрос, что волнует каждого: собрали мнения и прогнозы, когда и как закончится война в Украине 2022

Война в Украине продолжается уже более восьми лет, однако активно на Западе начали говорить о ней только после полномасштабного вторжения и открытой агрессии России против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится почти пять месяцев. Различные прогнозы были высказаны разными экспертами о ее окончании. Россия недооценила Украину как достойного соперника, однако мы тоже помним, что боремся с военными преступниками и честного боя от них ждать не следует.

Когда закончится война в Украине — этот вопрос волнует не только украинцев, но и весь мир, который может постигнуть продовольственный кризис из-за блокирования портов Черного моря и кражи россиянами украинского зерна.

Сейчас также смотрят

Мы собрали прогнозы экспертов и политиков о том, когда закончится война в Украине.

Мнение Запада — готовиться к затяжной войне

Многие эксперты на Западе считают, что война в Украине может затянуться на несколько лет и превратиться в позиционную войну. Так считает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag он предупредил о необходимости долгосрочной поддержки Украины.

— Нужно готовиться к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны переставать поддерживать Украину. Даже если расходы высоки не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания, — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что расходы нельзя сравнивать с ценой, которую украинцы платят своими жизнями.

Командующий британской армией Патрик Сандерс тоже считает, что Западу следует готовиться к расширению конфликта. Об этом он заявил в выступлении SkyNews. В частности, он обратился к британским военным с призывом “снова приготовиться к бою в Европе”, чтобы победить силы российского диктатора Владимира Путина.

— Сегодня необходимо создать армию, способную бороться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе, — сказал Сандерс.

А вот экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что надолго затянуться горячая фаза конфликта не может.

А завершение конфликта может напомнить завершение Корейской войны в 1950-х. То есть: перемирие, установление милитаризованной зоны между двумя сторонами, длительная враждебность (своего рода “замороженный конфликт”).

Издание Business Insider цитирует Ставридиса:

Ожидайте этого в четыре-шестимесячный период. Ни одна из сторон не может выдержать сильно дольше этого, — считает бывший командующий войсками НАТО в Европе.

Закончить войну до конца года реально

С начала полномасштабного вторжения Запад недооценил Украину. Мы показали достойное сопротивление врагу и развенчали миф о могущественной “второй армии мира”.

Поэтому глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью британскому вещателю ITV news сказал, что закончить войну до конца года вполне реально. По его словам, уже в августе произойдут “определенные события”, которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент.

До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в ближайшем будущем, — заявил начальник ГУР.

Такого же мнения придерживается и министр обороны Украины Алексей Резников. В Украину поступает западное вооружение, страны мира усиливают санкционное давление на Россию, поэтому у Украины есть большие шансы победить. Причем ВСУ уже начали переходить в контрнаступление на Херсонском направлении и освобождать населенные пункты.

Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года, — сказал Резников.

Некоторые специалисты считают: если ВСУ смогут в ближайшие два – три месяца вернуть оккупированный россиянами Херсон и совершить прорыв в Мелитополь, дальнейшая битва на Юге будет лишена смысла.

— Мелитополь — ключ к сухопутному коридору в Крым, а Херсон — единственный захваченный областной центр. Остановка даже медленного продвижения в Донецкой области будет означать, что выход на админграницы Донецкой области Россия также не способна обеспечить, — говорится в материале Forbes.

Если это произойдет, то у РФ будет два варианта: идти ва-банк и объявлять общую мобилизацию или договариваться с Украиной. При этом варианте наиболее вероятной развязкой, по мнению Forbes, является то, что Россия вернется на позиции 23 февраля, а, возможно, даже подпишет непубличные договоренности о политическом урегулировании вопроса незаконно аннексированного Крыма и ОРДЛО в далекой перспективе.

Война в Украине должна закончиться как можно скорее, потому что от нее страдает весь мир. Ранее мы рассказывали о десяти фактах, как война в Украине вредит экономике мира.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!