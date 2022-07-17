Цена войны: десять фактов того, что агрессия России против Украины вредит мировой экономике

Не секрет, что полномасштабная война России против Украины действительно превратилась в противостояние двух миров: мира демократии, чести и добра с миром, в котором до сих пор живет Россия. Однако задумывались ли мы, какой вред нанесла агрессия России всему миру — не только украинцам?

Ведь начало большой войны в Украине помешало процессу восстановления мировой экономики после пандемии и возвращению к темпам предыдущего роста благосостояния.

Упущенные возможности оцениваются в не менее 1 трлн долларов только в этом году.

По данным Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития, пересмотревших свои предыдущие довоенные прогнозы относительно времени выхода из постковидного кризиса, о скором восстановлении можно забыть. К тому же вполне реальны риски повторного возвращения в состояние кризиса.

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Кому ждать ухудшения?

По прогнозам экспертов, ухудшений следует ждать всем, но больше других пострадают более бедные страны. Об общеизвестной причине столь стремительного ухудшения ситуации вокруг мировой экономики и общего уровня жизни пишут и экономисты ОЭСР.

Российское вторжение в Украину принесло потери глобальной экономике, дестабилизировало рынки энергоносителей, обострило нехватку продовольствия и бедность во многих развивающихся странах.

Факт №1: возможный рекорд периода рецессии

Война, а также непрерывный карантин в Китае из-за Covid-19, рекордная инфляция в развитых странах тормозят рост мирового благосостояния. Мировая экономика, как и история, циклическая: за спадом всегда идет подъем и наоборот. Со времен Второй мировой войны мир пережил около полудесятка рецессий, включая ковидный кризис в 2020 году.

Ведь еще никогда восстановление после спада не прекращалось так быстро, как сейчас — и если дойдет до рецессии, мировая экономика зафиксирует новый рекорд: впервые за 80 лет мир встретится с таким коротким периодом возобновления роста перед новым падением.

Факт №2: небогатые страны пострадают больше

Это вполне логичное развитие событий, ведь у бедных стран меньшие запасы и меньшие капиталы, а значит, их способность пережить плохие времена будет стремительно падать чуть ли не каждый день.

Если учесть, что такие страны были утомлены ковидным кризисом, то кризис от войны в Украине ударит по их экономике и общему уровню благосостояния с двойной силой.

Особое беспокойство вызывает прекращение экспорта пшеницы из России и Украины, что может привести к масштабному дефициту пищи в развивающихся странах. Им грозит не только экономический кризис, но и гуманитарная катастрофа, бедность и голод, пишут экономисты ОЭСР.

Факт №3: под ударом будет и Украина

Негде правды деть, Украина испытывает главный, самый сильный удар. Но также на ринг с мировыми проблемами попадают Россия, Белоруссия, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан. Все потому, что эти страны медленнее всего восстанавливались после ковидного кризиса.

Всемирный банк, еще в январе ожидавший роста экономики на 3%, сейчас пишет: Российское вторжение развернуло восстановление доковидных темпов роста экономики назад, и в 2022 году экономика региона сократится примерно на 3%.

По расчетам Всемирного банка, ВВП Украины сократится на 45% в 2022 году, а о возобновлении говорить придется еще не скоро.

Такое ухудшение ситуаций не следует объяснять: нехватка человеческих ресурсов, уничтоженные инфраструктура и предприятия, выжженные или похищенные урожаи сельского хозяйства.

В России же предполагается падение ВВП на 9%, но даже в следующем году не вернется к росту. Если еще и упомянуть о нефтяном эмбарго и сокращении доходов, потребления, инвестиций и импорта, то ВВП уменьшится еще на 2%.

Факт №4: украинским беженцам действительно не очень рады

Потому что те обойдутся Европе только в этом году в 26 миллиардов евро. Эта сумма идет на размещение, содержание беженцев, а также их медицинское и образовательное обеспечение.

Война в Украине привела к миграции населения исторического масштаба, которого не видели со времен мировой войны. Количество беженцев из Сирии достигло 3 млн после двух лет конфликта, в то время как из Украины столько же уехали за первые три недели.

В настоящее время Европа приняла у себя более 5 миллионов беженцев из Украины.

Факт №5: беженцам не очень рады, но если те пойдут работать, то…

После пандемии Европа столкнулась с нехваткой рабочей силы. Теперь же ЕС может “закрыть эти дыры” украинскими беженцами, оставшимися в чужих странах без работы и денег.

Несмотря на войну, именно в 2022-23 годах прогнозируется нормализация мирового рынка труда с помощью привлечения беженцев, конечно.

Факт №6: из-за войны цена на топливо выросла во всей Европе

Это понятно, но нам следует еще раз вникнуть в детальный разбор этого вопроса. Из-за санкций против России и энергетического шантажа со стороны той же России, мировой рынок нефти подрос почти в 4,5 раза в номинальном исчислении. И это по сравнению с депрессивными ценами времен ковидного кризиса.

Такого резкого скачка мир не знал во времена крупнейшего нефтяного кризиса 1970-х.

Цены на уголь приближаются к пиковым, как в 2008 году, а нефть еще даже близко не достигла того худшего показателя в цене, который прогнозируют эксперты.

Математика довольно проста: раньше Россия решала до 40% европейских потребностей в газе, во время наводнения в 2021 году эта доля сократилась до 35%, а сейчас она опустилась ниже 25%.

Факт №7: под ударом 4% мировой торговли

Санкции ограничили продажу не только нефти и газа, но и другой массы товаров. По подсчетам экспертов ОЭСР, санкционные ограничения для кредиторов, страховщиков и перевозчиков поставили под удар около 3% торговли.

Под самый большой удар попали металлы, продукты нефтепереработки и продукты.

Факт №8: укрепление доллара делает уязвимыми бедные страны

Доллар сейчас укрепился, и это почти напрямую связано с повышением кредитных ставок в США. Еще одна причина — ослаблением евро.

Что именно имеется в виду?

Эксперты объясняют: подорожание ссуд в валюте влечет финансовую стабильность для многих развивающихся стран. Кредитные ставки в растущих сейчас долларах увеличивают их расходы на рефинансирование внешнего долга. Таким образом они также уменьшают желание инвесторов давать им взаймы при более привлекательных условиях надежных западных заемщиков.

Доля номинированного в валюте госдолга остается на высоком уровне 50-70% в Турции, Болгарии, Румынии и Аргентине. Если отток капитала из развивающихся стран усилится, то дальнейшая девальвация резко увеличит их долговую нагрузку, — пишут экономисты ОЭСР.

Эксперты приводят в пример дефолты в Ливане и Шри-Ланке.

Факт №9: война затерла в памяти экологическую проблему

В последние годы Запад грезил Зеленой перестройкой — миром без ущерба для матушки-природы. Такая концепция опиралась, к сожалению, на российский “чистый” газ вместо “грязных” нефти и угля. А теперь газ России запачкался кровью украинцев, и Зеленая перестройка откладывается на неопределенный срок.

Теперь американский и катарский газ, а то и польский или немецкий уголь, оказались лучше российского топлива.

Факт №10: никто не знает, сколько будет длиться война, а санкции убивают экономику мира

Эксперты считают, что война продлится не менее года, а санкции против России и Беларуси продлятся по крайней мере весь период, который будет вестись война.

И Всемирный банк, и ОЭСР считают:

европейское эмбарго на российские нефть и уголь будут действовать;

цены на сырье и металлы прекратят рост, но будут оставаться высокими;

мировая торговля и дальше будет в подавленном состоянии из-за проблем с логистикой;

кредитные ставки во всем мире и дальше будут расти.

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