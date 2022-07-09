Украину ждет значительная инфляция? Как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком

В июне Нацбанк Украины напечатал 105 млрд гривен, чтобы подлатать дыру в бюджете. Это почти столько же, сколько за три месяца войны вместе взятые.

Заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в эфире телемарафона рассказал об эмиссии (выпуске денег) и росте инфляции в украинской экономике.

Причины эмиссии в Украине

Николайчук назвал три основных фактора, которые стали толчком для значительной печати гривны в июне:

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низкие поступления внешней помощи в начале месяца;

достаточно низкие доходы бюджета по сравнению с предыдущими месяцами;

самый большой с начала войны дефицит бюджета.

Но все понимают, что печать денег приводит к снижению их стоимости.

Будет расти инфляция, будет увеличиваться обменный курс, к сожалению. Если эмиссия денег будет продолжаться такими же объемами, как в июне, — отмечает заместитель председателя Нацбанка.

Но не все так плохо, как звучит. Западные страны обещают постоянную макрофинансовую поддержку Украины, поэтому при стабильном поступлении этих денег должно хватить для удовлетворения государственных нужд.

— Мы рассчитываем, что в целом по результатам года можно будет получить от международных партнеров $26-28 млрд. Этой суммы должно было хватить, чтобы покрыть большую часть потребностей бюджета, — говорит Николайчук.

Смотри, какие есть альтернативы эмиссии и механизмы сдерживания инфляции.

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