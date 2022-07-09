Украина

Украину ждет значительная инфляция? Как повлияет на экономику дополнительная печать денег Нацбанком

Елена Яковлева, редактор сайта 09 июля 2022, 18:00
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0:14:54
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С некоторыми общинами связь полностью отсутствует: какая сейчас ситуация в оккупированном Херсоне
0:06:04
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