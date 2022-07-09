Україна

На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Липня 2022, 18:00
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Порятунок 11-річного хлопчика після обстрілу Бахмута
У Дніпрі врятували життя 11-річного хлопчика: біля будинку родини у Бахмуті вибухнув снаряд
0:14:54
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З деякими громадами зв’язок повністю відсутній: яка зараз ситуація в окупованому Херсоні
0:06:04
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