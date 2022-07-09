На Україну чекає значна інфляція? Як вплине на економіку додатковий друк грошей Нацбанком

У червні Нацбанк України надрукував 105 млрд гривень, аби підлатати діру в бюджеті. Це майже стільки ж, скільки за попередні три місяці війни разом узяті.

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в ефірі телемарафону розповів про емісію (випуск грошей) та ріст інфляції в українській економіці.

Причини емісії в Україні

Ніколайчук назвав три основні фактори, які стали поштовхом для значного друку гривні в червні:

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низькі надходження зовнішньої допомоги на початку місяця;

достатньо низькі доходи бюджету в порівнянні з попередніми місяцями;

найбільший з початку війни дефіцит бюджету.

Та всі розуміють, що друк грошей призводить до зниження їхньої вартості.

Буде зростати інфляція, буде збільшуватись обмінний курс, на жаль. Якщо емісія грошей буде продовжуватись такими ж обсягами, як у червні, — зазначає заступник голови Нацбанку.

Але не все так погано, як звучить. Західні країни обіцяють постійну макрофінансову підтримку України, тож за умов стабільного надходження цих грошей має вистачити для задоволення державних потреб.

— Ми розраховуємо, що загалом за результатами року можна буде отримати від міжнародних партнерів $26-28 млрд. Цієї суми мало б вистачити, щоб покрити більшу частину потреб бюджету, — каже Ніколайчук.

Дивись, які є альтернативи емісії та механізми стримування інфляції.

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