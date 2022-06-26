Долар зрівняється з євро? Що відбувається з курсом валют в Україні

Курс долара в Україні від початку повномасштабного вторгнення був закріплений на рівні 29,25 грн/дол. Раніше Нацбанк забороняв банкам відхилятися від офіційного курсу більш, ніж на 10%. Тобто максимальна вартість долара, яку банки могли встановлювати, не перевищувала 32,15 грн.

Проте коли в НБУ почали говорити про можливе повернення до плаваючого курсу, на чорному ринку валют почався ажіотаж. Де-не-де долар можна було придбати аж по 40 грн.

Попри це, заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова запевняла, що люди самостійно створюють паніку і цим стимулюють спекулянтів підвищувати ціни на валюту.

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— Допоки люди будуть готові купувати долар за шаленими сумами — він лише зростатиме. Зникне попит — курс почне “падати”, — казала Рожкова.

Плаваючий курс валют в Україні

Але тема щодо відновлення плаваючого курсу валют не перестала турбувати українців, а спекулянти досі цим користуються.

— Тема останнього тижня — майбутнє відв’язання фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення. Це підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення, — наголосив Максим Орищак для Сьогодні.

Люди починають панікувати та скуповувати валюту зараз, щоб потім, коли зростуть ціни на продукти, бензин та відбудеться девальвація гривні, компенсувати свої втрати.

Ризик падіння гривні розглядає Нацбанк та інші банки, тож там можуть ввести обмеження на обмін валюти. Таким чином кількість спекулянтів можна зменшити.

А людям, які починають в паніці купувати валюту, варто звернути увагу на військові облігації. Адже їхня купівля допоможе економіці нашої країни, й згодом ти матимеш змогу повернути свої кошти з відсотками.

Чи зрівняється долар з євро

В різних країнах світу почали обговорювати те, що найближчим часом долар може зрівнятися з євро.

Про це також розповів валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон для Bloomberg. Такий розвиток подій може трапитися вперше за два десятиріччя. Все тому, що з’являються дедалі більші розриви між відсотковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.

У середині травня курс євро досяг п’ятирічного мінімуму і у 2022 році відносно долара ослабився на 8%. Це відбувається тому, що Федеральна резервна система США агресивно посилила свою монетарну політику, внаслідок чого відсоткові ставки США стали значно вищими, ніж у Європі.

Якщо ФРС США підвищать свою ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів, то це посилить долар до найвищих позицій за останні роки. На основі цього експерти говорять про те, що долар може зрівнятися з євро.

Посилення долара відбулося швидше, ніж ми очікували. На нашу думку, питання паритету — це радше питання “коли”, ніж “якщо, — пояснив Ерік Нельсон.

Тож саме ця заява ФРС США про ріст ключових ставок може стати головною причиною зростання долара не тільки в Україні, а й у світі.

— На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень на рівні 27,3 грн. Готівковий долар — за 27,1/27,3 грн за долар, — розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб для OBOZREVATEL.

Долар в Україні

З початку 2022 року населення України продало більше, ніж $1 млрд. Це вплинуло на ситуацію на валютному ринку. Чим більше українці продають — тим дешевше долар коштує в Україні.

Проте немає жодних підтверджень, що курс долара в Україні може впасти. Після санкцій, запроваджених проти Росії, у світі зростає потреба в сировині. Україна при цьому продає руду, зерно, метал. Окрім того, у світі рекордно подорожчала соняшникова олія, продажем якої також займається Україна.

Тож найближчим часом аналітики прогнозують плавне подорожчання долара. Попри це, прибуток від експорту зростає, а фактор “паузи з МВФ” поки ще не впливає на вартість валюти.

Нині люди намагаються шукати нову роботу або підробіток, щоб мати трохи більший сімейний бюджет. Раніше ми розповідали, який рівень зарплат нині та де можна знайти підробіток в Україні та Польщі.

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