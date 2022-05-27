Зникне попит — зменшиться ціна. Що відбувається з курсом долара та як ним спекулюють

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 27 Травня 2022, 23:00
Курс долара в Україні
Фото: Unsplash

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