Зникне попит — зменшиться ціна. Що відбувається з курсом долара та як ним спекулюють

За останні два тижні курс долара добряче “штормить”. Якщо ще 13 травня готівковий долар можна було придбати за 34,2 грн, а продати за 34,55 грн, то вже 23 травня його курс сягнув 37,5 й до майже 39 грн.

Нині “зелений” знову спав до позначок: 36-36,6 грн. І це попри те, що Національний банк заморозив офіційний курс на рівні 29,25 грн ще на початку повномасштабного вторгнення.

Що коїться з валютою — закономірний економічний процес чи спекуляція?

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Ми поспілкувалися із заступницею голови Нацбанку України Катериною Рожковою та пояснимо тобі, у чому справа.

Чому різко стрибнув курс долара

Різкий стрибок курсу долара в обмінниках відбувся одразу після інтерв’ю голови Національного банку України Кирила Шевченка виданню Економічна правда. У розмові Шевченко припустив, що в майбутньому, коли економічна ситуація стабілізується й в країну відновляться надходження з експорту, ймовірно, НБУ повернеться до “плаваючого” валютного курсу. Тобто, ціноутворення валюти буде знову гнучким до ринкових умов.

Втім, голова НБУ зазначив, що це лише перспектива. Жодного рішення щодо цього немає.

Натомість це припущення швидко розлетілося інформаційним простором, і вже за добу курс долара почав зростати небаченими темпами. Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова переконана:

— Ця фраза була вирвана з контексту. Національний банк від початку війни дотримуватися позиції “замороженого” курсу. Ця спекуляція не вплине на рішення Національного банку. Для потреб критичного імпорту і для потреб держави курс залишається незмінним. Критичний імпорт — це насамперед потреби ЗСУ, Міноборони, медицини, а також енергетичної галузі, — каже Рожкова.

Однак спекулянти не забарилися. За тиждень долар здорожчав більш ніж на 3 гривні. Звісно, здорожчання валюти у час війни — це закономірний економічний процес. Однак таке різке зростання — це стовідсоткова спекуляція, оскільки причин для стрибка немає.

— Спекулянти на цій фразі розкрутили ажіотаж, спровокували ріст курсу і зароблять більше грошей, якщо люди купляться на цей гачок, — каже Катерина Рожкова.

Як Нацбанк намагається стабілізувати ринок

Раніше Нацбанк забороняв банкам відхилятися від офіційного курсу більш ніж на 10%, тобто максимальна вартість долара, яку вони могли встановлювати, не перевищувала 32,15 грн.

Втім, для того, аби стабілізувати валютний ринок, днями Нацбанк дозволив банківським установам зрівнятися з “чорним” ринком.

— Наше завдання — зробити так, аби гроші “не вимивалися” з банків і не “перетікали” в “чорний” ринок. Бо ця галузь економіки ніяк не регулюється, — повідомила Катерина Рожкова.

Також, аби бодай якось вплинути на ситуацію на “чорному” ринку, Нацбанк встановив обмеження для так званих “банкоматних туристів”. Це новий вид заробітку, який виник в умовах війни.

— Це коли люди з гривневими картками, перетинають кордон, наприклад, українсько-польський. Знімають у доларах максимальний еквівалент, а це 100 тисяч гривень, за курсом 29, 25 грн. Тоді повертаються до України й вже тут, в обмінниках, продають його за курсом куди вищим, — розповідає Катерина Рожкова.

Поки буде ажіотаж — долар зростатиме

Після того, як Нацбанк почав з цим боротися — курс стрибнув ще вище. Фінансисти радять українцям не реагувати на спекуляції й не мчати в обмінники. Адже, якщо буде ажіотаж, то курс долара лише зростатиме.

— Українцям не варто взагалі нічого робити. Тому, що коли людина намагається спекулювати — вона завжди програє. Звісно, є професійні валютні спекулянти, є банки, які на цьому заробляють. Натомість звичайна людина, яка спробує зіграти у цю гру: купити дешевше, а продати згодом дорожче — завжди програє.

Якщо ж люди заспокояться, то курс взагалі може повернутися до рівня 34-35 грн, — каже експертка.

Адже допоки люди будуть готові купувати долар за шаленими сумами — він лише зростатиме. Зникне попит — курс почне “падати”.

— Люди хочуть захистити свої заощадження, скуповуючи валюту. Наше завдання зробити так, аби не було шоку для бюджету. Легко не буде. Але ми робимо усе, аби уникнути складних наслідків для економіки, — каже заступниця голови Нацбанку.

До слова, за останні декілька днів курс долара поступово почав стабілізуватись. Втім, у недалекій перспективі, на Україну все ж очікують скрутні економічні часи.

— Готівковий курс долара дуже чутливий до будь-яких зовнішніх коливань. Це як лакмусовий папірець не лише економіки, а ситуації в країні загалом. Інфляція станом на сьогодні становить 16,5%. Прогнози на кінець року — понад 20%. Це означає, що надалі гривня лише буде знецінюватися, — сказала Рожкова.

Через те, що люди мають обмежену можливість купити долар, вони почали інвестувати в криптовалюту. Нині навіть українські міністерства мають рахунки на криптобіржах. Раніше ми детально розповідали, що таке криптовалюта та чи дійсно на ній можна заробити.