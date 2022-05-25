Lifestyle

Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 25 Травня 2022, 15:45

Більше відео
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:03:28
Вивезення тварин з гарячих точок до Львова - притулок Домівка
Виснаженим та покинутим, їм дають прихисток — як волонтери у Львові рятують тварин із гарячих точок
0:03:14
Курси тактичної підготовки в Києві
Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних
0:03:01
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
Дивитись більше

Останні відео
0:04:10
Курс долара

Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
Полонені бійці з Азовсталі вийшли на зв'язок з родинами
Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання
Зброя для України
Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає
0:24:23
Володимир Зеленський у Давосі
З яким президентом Росії ми домовлятимемося про мир? Повний виступ Зеленського в Давосі
Як вижити під час теракту на вулиці та в приміщенні
Масова стрілянина в початковій школі Техасу вбила понад 20 людей — як врятуватись під час теракту 
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажу бензину у Києві: як знайти працюючі заправки та купити паливо
0:03:57
Запоріжжя
Гучні вибухи у Запоріжжі, Миколаєві, Кривому Розі — що відомо про ракетну атаку ранком 25 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 травня
0:03:16
Українські переселенці відновлюють бізнес на новому місці
Кава на херсонських кавунах та йога для заспокоєння — як переселенці відновлюють свій бізнес
0:02:37
Перехоплені розмови окупантів
Зґвалтування восьмирічної дівчинки та мародерство. Перехоплені розмови окупантів від СБУ
Більше відео
Полонені бійці з Азовсталі вийшли на зв'язок з родинами
Читати далі
Бійці з Азовсталі вийшли на зв’язок із родинами. Дружини розповіли про умови їх утримання

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь