Хочуть повернути “плаваючий” курс? Що буде з доларом в Україні

Війна завжди руйнувала і руйнує не тільки будинки й міста, а й економіку країн, що воюють. Кожен українець зміг відчути на собі зріст цін на харчові продукти, паливо, житло. Також зріс курс долара, особливо в обмінниках валют. Тож люди замислюються, що буде з доларом в Україні зараз та після закінчення війни. Можливо, він різко зросте чи стабілізується.

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України Нацбанк заморозив офіційний курс долара на рівні 29,25 грн/дол.

Тепер НБУ роздумує над тим, як повернутися до плаваючого курсу. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю The Asahi Shimbun.

Що буде з доларом в Україні

Як розповів Сегодня аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак, офіційний курс долара не змінюватимуть до кінця війни.

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За його словами, якщо його “відпустити” зараз, то девальвація чинитиме сильний тиск на вартість продуктів та товарів.

Він додає, що попит на валюту не може зростати, бо бізнес не розвивається, тому люди не мають грошей, щоб робити накопичення.

Попри війну, долар в Україні цінують

Що буде з доларом в Україні та чому він не має різкого росту, цікавить й іноземних експертів. Як пояснив Кирило Шевченко у своєму інтерв’ю The Asahi Shimbun, валютні обмеження на початку повномасштабної війни допомогли підтримати стабільність на ринку.

Нині курс долара в Україні має невелике відхилення від ринкового.

Також він повідомив, що НБУ готовий скасовувати певні обмеження, адже це дозволить стабілізувати ринок. Деякі з цих обмежень стосуються й гривні.

— Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом’якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму “плаваючого” обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок, — зазначив Шевченко.

Чи розморозять курс долара в Україні

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомляв, що офіційний курс долара буде замороженим до завершення воєнного стану в Україні.

Відновлення економіки займатиме певний час. Ніколайчук каже, що Нацбанк робитиме це для того, аби уникнути різких змін і потрясінь економічної системи.

Попри затверджений стабільний курс гривні до долара Нацбанком, на чорному ринку, зокрема в обмінниках, спекулюють та встановлюють свої курси. Експерти кажуть, якби Нацбанк не заморозив курс, то в обмінниках ціна могла б зрости й до ста гривень.

На те, що буде з доларом в Україні, сильно впливатиме формат української повоєнної економіки.

Ще одним важливим фактором, що вплине на курс долара в Україні, є доступ до південних портів. Якщо ми не матимемо змоги доставляти товари морем, це значно може збільшити ціни в Україні.

Якщо враховувати допомогу, яку отримує й буде отримувати наша країна після війни, та план її відбудови, курс долара не має бути нижчим за 35 гривень.

Українська економіка тримається на західних ресурсах та допомозі, раніше ми розповідали, чому Україна не перелаштувала економіку під реалії війни.