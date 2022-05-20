Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине

Война всегда разрушала и разрушает не только дома и города, но и экономику воюющих стран. Каждый украинец смог почувствовать рост цен на пищевые продукты, топливо, жилье. Также увеличился курс доллара, особенно в обменниках валют. Люди задумываются, что будет с долларом в Украине сейчас и после окончания войны. Возможно, он резко возрастет или стабилизируется.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.
Теперь НБУ размышляет о том, как вернуться к плавающему курсу. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью The Asahi Shimbun.
Как рассказал Сегодня аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак, официальный курс доллара не будет меняться до конца войны.
По его словам, если его “отпустить” сейчас, то девальвация будет оказывать сильное давление на стоимость продуктов и товаров.
Он добавляет, что спрос на валюту не может расти, потому что бизнес не развивается, поэтому у людей нет денег, чтобы делать накопления.
Что будет с долларом в Украине и почему у него нет резкого роста, интересует и иностранных экспертов. Как пояснил Кирилл Шевченко, валютные ограничения в начале полномасштабной войны помогли поддержать стабильность на рынке.
Сейчас курс доллара в Украине имеет небольшое отклонение от рыночного.
Сейчас курс доллара в Украине имеет небольшое отклонение от рыночного.
Также он сообщил, что НБУ готов отменять определенные ограничения, потому что это позволит стабилизировать рынок. Некоторые из этих ограничений касаются гривны.
— Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим “плавающего” обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок, — отметил Шевченко.
Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщал, что официальный курс доллара будет заморожен до завершения военного положения в Украине.
Восстановление экономики будет занимать определенное время. Николайчук говорит, что Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.
Несмотря на утвержденный стабильный курс гривны по отношению к доллару Нацбанком, на черном рынке, в частности в обменниках, спекулируют и устанавливают свои курсы. Эксперты говорят, если бы Нацбанк не заморозил курс, то в обменниках цена могла бы вырасти до 100 грн.
На то, что будет с долларом в Украине, будет сильно влиять формат украинской послевоенной экономики.
На то, что будет с долларом в Украине, будет сильно влиять формат украинской послевоенной экономики.
Еще одним важным фактором, который повлияет на курс доллара в Украине, является доступ к южным портам. Если у нас нет возможности доставлять товары морем, это значительно может увеличить цены в Украине.
Если учитывать помощь, которую получает и будет получать наша страна после войны, и план ее восстановления, курс доллара не должен быть ниже 35 грн.
Украинская экономика держится на западных ресурсах и помощи. Ранее мы рассказывали, почему Украина не перестроила экономику под реалии войны.