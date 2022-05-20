Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине

Война всегда разрушала и разрушает не только дома и города, но и экономику воюющих стран. Каждый украинец смог почувствовать рост цен на пищевые продукты, топливо, жилье. Также увеличился курс доллара, особенно в обменниках валют. Люди задумываются, что будет с долларом в Украине сейчас и после окончания войны. Возможно, он резко возрастет или стабилизируется.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.

Теперь НБУ размышляет о том, как вернуться к плавающему курсу. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью The Asahi Shimbun.

Что будет с долларом в Украине

Как рассказал Сегодня аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак, официальный курс доллара не будет меняться до конца войны.

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По его словам, если его “отпустить” сейчас, то девальвация будет оказывать сильное давление на стоимость продуктов и товаров.

Он добавляет, что спрос на валюту не может расти, потому что бизнес не развивается, поэтому у людей нет денег, чтобы делать накопления.

Несмотря на войну, доллар в Украине ценят

Что будет с долларом в Украине и почему у него нет резкого роста, интересует и иностранных экспертов. Как пояснил Кирилл Шевченко, валютные ограничения в начале полномасштабной войны помогли поддержать стабильность на рынке.

Сейчас курс доллара в Украине имеет небольшое отклонение от рыночного.

Также он сообщил, что НБУ готов отменять определенные ограничения, потому что это позволит стабилизировать рынок. Некоторые из этих ограничений касаются гривны.

— Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим “плавающего” обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок, — отметил Шевченко.

Разморозят ли курс доллара в Украине

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сообщал, что официальный курс доллара будет заморожен до завершения военного положения в Украине.

Восстановление экономики будет занимать определенное время. Николайчук говорит, что Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

Несмотря на утвержденный стабильный курс гривны по отношению к доллару Нацбанком, на черном рынке, в частности в обменниках, спекулируют и устанавливают свои курсы. Эксперты говорят, если бы Нацбанк не заморозил курс, то в обменниках цена могла бы вырасти до 100 грн.

На то, что будет с долларом в Украине, будет сильно влиять формат украинской послевоенной экономики.

Еще одним важным фактором, который повлияет на курс доллара в Украине, является доступ к южным портам. Если у нас нет возможности доставлять товары морем, это значительно может увеличить цены в Украине.

Если учитывать помощь, которую получает и будет получать наша страна после войны, и план ее восстановления, курс доллара не должен быть ниже 35 грн.

Украинская экономика держится на западных ресурсах и помощи. Ранее мы рассказывали, почему Украина не перестроила экономику под реалии войны.