Военные рельсы экономики — почему Украина так и не перестроила систему под требования войны

Экономист Павел Кухта рассказал о состоянии экономики во время войны.
По его словам, можно утверждать, что Украина не перешла на военные рельсы экономики. Наша модель заключается в том, что мы получаем определенные ресурсы от западных союзников, которые поддерживают наш бюджет, обеспечивают нас оружием и поддерживают нашу армию.
По сути, наша экономика состоит из того, что мы воюем, а Запад обеспечивает нас ресурсами.
По сути, наша экономика состоит из того, что мы воюем, а Запад обеспечивает нас ресурсами.
Однако существует проблема, поскольку воюет несколько сотен тысяч людей, они получают зарплату на фронте, бюджет получает несколько миллионов человек (которые задействованы — ред.), а все остальное – частный сектор, который не слишком задействован в этом процессе.
Часть людей производит продукты двойного назначения, но кто-то остался за бортом нашей экономики.
Гражданская экономика сильно упала, появились проблемы с логистикой, еще и добавился кризис с топливом. То есть, военная экономика пока не охватывает большую часть населения страны.
Речь сейчас не идет о полноценном восстановлении, о нем еще рано что-либо говорить. Мы решаем пока только текущие проблемы.
Сейчас наш бюджет сбалансирован, насколько это возможно, и дополнительно его поддержать с помощью внутренних ресурсов не получится. Ресурсы для восстановления и поддержки должен предоставить Запад.
Поэтому с нашими союзниками необходимо разговаривать предметно и предлагать определенные программы. Сейчас наиболее необходимо обеспечить тех, кто выпал из системы экономики и потерял работу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы смогут получить дополнительные выплаты благодаря сотрудничеству Минсоцполитики по Всемирной продовольственной программой ООН. Читай, как получить помощь от ООН переселенцам.