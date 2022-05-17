Воєнні рейки економіки — чому Україна так і не перелаштувала систему під вимоги війни

Економіст Павло Кухта розповів про стан економіки під час війни та чому ще зарано говорити про повне відновлення.

За його словами, Україна не перейшла на воєнні рейки економіки. Українська модель полягає у тому, що ми отримуємо певні ресурси від західних союзників, які нараз підтримують наш бюджет, забезпечують нас зброєю та підтримують нашу армію.

По суті, наша економіка складається з того, що ми воюємо, а Захід забезпечує нас ресурсами.

Однак існує проблема, оскільки воює кілька сотень тисяч людей, які отримують зарплату на фронті, бюджет отримує кілька мільйонів людей, а все інше — приватний сектор, який не надто задіяний у цьому процесі.

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Певна частина людей виробляє продукти подвійного призначення, але хтось залишився за бортом нашої економіки.

Цивільна економіка сильно впала, з’явились проблеми з логістикою, ще й додалась паливна криза. Тобто, воєнна економіка наразі не охоплює більшу частину населення країни.

Мова зараз не йде про повноцінне відновлення, про нього ще рано щось говорити. Ми вирішуємо поки лише поточні проблеми.

Наразі наш бюджет збалансований, наскільки це можливо, і додатково його підтримати за допомогою внутрішніх ресурсів не вийде. Ресурси на відновлення та підтримку має надати Захід.

Тому з нашими союзниками необхідно говорити предметно та пропонувати певні програми. Зараз найбільш необхідно забезпечити тих, хто випав із системи економіки та втратив роботу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці зможуть отримати додаткові виплати завдяки співпраці Мінсоцполітики з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Читай, як отримати допомогу від ООН переселенцям.