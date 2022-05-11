Ціни проти дефіциту: експерти розповіли, як зміниться ринок палива найближчим часом

Після початку повномасштабного вторгнення Росії бензин став своєрідним птахом щастя, що постійно вислизає і не дається, щоб його знайшли чи спіймали. Спочатку уряд намагався врегулювати ціни на паливо, а потім воно просто стало у дефіциті.

На це вплинули як постійні ворожі бомбування нафтобаз та інших стратегічних об’єктів, так і ускладнена логістика його доставки.

Про те, що російські окупанти від початку поставили собі на меті зруйнувати інфраструктуру, яка відповідала за забезпечення нафтопродуктами Україну, говорить і заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

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За його словами, був розбомблений ключовий виробник нафтопродуктів, десятки нафтобаз, перекрите Чорне море, яке було великим каналом постачання імпортного палива дизеля та бензину. Крім того, зупинилось і постачання з Мозирського нафтопереробного заводу в Білорусі.

Тому сьогодні фактично доводиться з нуля відбудовувати всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони та від наших західних партнерів.

Проте східноєвропейська інфраструктура виявилась неготовою до перероблення та транспортування близько 1 млн тонн бензину та дизеля щомісяця, яких потребує Україна для нормального функціонування.

Однак Ростислав Шурма запевняє, що проводиться робота з відновлення усіх логістичних ланцюгів, а обсяги імпорту пального практично відповідають кількості необхідного бензину та дизеля для українських споживачів.

Бензин і дизель буде, ситуація покращується щодня.

Наприкінці заступник керівника Офісу президента запевнив, що в Україні буде створено додатковий стратегічний запас нафтопродуктів, щоб подібна ситуація не повторювалась.

Які прогнози щодо дефіциту палива в Україні

Голова гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба впевнений, що проблема дефіциту палива скоро буде вирішена, але ціни на нафтопродукти зростуть.

Єдиним постачальником пального буде Європейський Союз, і відповідно, ціна на пальне буде на рівні з сусідніми країнами, – говорить Кулеба.

Проте голова гуманітарного штабу запевняє, що ситуація покращиться найближчим часом, але потрібно зберігати спокій. Щодо проблеми з пальним, він закликав людей поставитися до цього з розумінням.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зробив свої прогнози щодо проблеми дефіциту палива в Україні та впевнений, що трохи послабити ситуацію вдасться під кінець травня. Тому не потрібно очікувати, що найближчими днями чи навіть тижнями черги на АЗС зникнуть.

Обмеження, на мою думку, збережуться, тобто не буде вільного продажу, але не буде 5-10 л, а 20-30 л в один бак, і це вже буде набагато краща ситуація.

Одна з проблем, яка виникла у питанні палива, полягає у тому, що його просто немає чим доправити в Україну з Європи. Українські компанії підписали контракти на великі обсяги бензину та дизеля, але не можуть їх звідти вивезти.

Читати на тему Скасування ПДВ та акцизу на паливо: що означає рішення Кабміну Кабінет Міністрів України ухвалив декілька дуже важливих рішень для уникнення дефіциту пального та стримання зростання його ціни.

Таку ж думку поділяє і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, який стверджує, що за тиждень ця проблема просто не може просто зникнути. Крім того, на думку експерта, вирішити повністю її буде неможливо, поки триває війна.

Що ж стосується вартості пального, то аналітик Upeco Олександр Сіренко прогнозує, що ціни знизяться лише після того, як спаде ажіотаж, а на заправках з’явиться пальне.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Росія гатить по нафтобазах в Україні та які має плани.