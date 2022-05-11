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Ціни проти дефіциту: експерти розповіли, як зміниться ринок палива найближчим часом

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Травня 2022, 22:00

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