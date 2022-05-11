Цены против дефицита: эксперты рассказали, как изменится рынок топлива в ближайшее время

После начала полномасштабного вторжения России бензин стал своеобразной птицей постоянно ускользающего счастья и не дается, чтобы его нашли или поймали. Сначала правительство пыталось урегулировать цены на топливо, а затем оно просто стало в дефиците.

На это повлияли как постоянные вражеские бомбежки нефтебаз и других стратегических объектов, так и усложненная логистика его доставки.

О том, что российские оккупанты с самого начала поставили своей целью разрушить инфраструктуру, отвечавшую за обеспечение нефтепродуктами Украины, говорит и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

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По его словам, был разбомблен ключевой производитель нефтепродуктов, десятки нефтебаз, перекрытое Черное море, которое являлось большим каналом поставки импортного топлива дизеля и бензина. Кроме того, остановились и поставки с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.

Поэтому сегодня фактически приходится с нуля восстанавливать всю инфраструктуру поставок нефтепродуктов через наши западные границы и наших западных партнеров.

Однако восточноевропейская инфраструктура оказалась неготовой к переработке и транспортировке около 1 млн тонн бензина и дизеля ежемесячно, в которых нуждается Украина для нормального функционирования.

Однако Ростислав Шурма уверяет, что проводится работа по восстановлению всех логистических цепей, а объемы импорта горючего практически соответствуют количеству необходимого бензина и дизеля для украинских потребителей.

Бензин и дизель будет, ситуация улучшается каждый день.

В конце замглавы Офиса президента заверил, что в Украине будет создан дополнительный стратегический запас нефтепродуктов, чтобы подобная ситуация не повторялась.

Какие прогнозы по дефициту топлива в Украине

Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба уверен, что проблема дефицита топлива скоро будет решена, но цены на нефтепродукты возрастут.

Единственным поставщиком горючего будет Европейский Союз, и соответственно, цена на горючее будет на уровне с соседними странами, – говорит Кулеба.

Однако глава гуманитарного штаба уверяет, что ситуация улучшится в ближайшее время, но нужно сохранять спокойствие. Относительно проблемы с горючим он призвал людей отнестись к этому с пониманием.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сделал свои прогнозы по проблеме дефицита топлива в Украине и уверен, что немного ослабить ситуацию удастся к концу мая. Поэтому не следует ожидать, что в ближайшие дни или даже недели очереди на АЗС исчезнут.

Ограничения, по моему мнению, сохранятся, то есть не будет свободных продаж, но не будет 5-10 литров, а 20-30 литров в один бак, и это уже будет гораздо лучше ситуация.

Одна из проблем, которая возникла в вопросе топлива, заключается в том, что его просто нечем доставить в Украину из Европы. Украинские компании подписали контракты на большие объемы бензина и дизеля, но не могут оттуда вывезти.

Читать по теме Отмена НДС и акциза на топливо: что означает решение Кабмина Кабинет Министров Украины принял несколько очень важных решений для избежания дефицита горючего и сдерживания роста его цены.

Такое же мнение разделяет и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, который утверждает, что через неделю эта проблема просто не может просто исчезнуть. Кроме того, по мнению эксперта, решить полностью ее будет невозможно, пока идет война.

Что касается стоимости горючего, то аналитик Upeco Александр Сиренко прогнозирует, что цены снизятся только после того, как спадет ажиотаж, а на заправках появится горючее.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем Россия готовит по нефтебазам в Украине и какие ее планы.